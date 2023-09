Van Gogova slika vraćena u muzej nakon više od tri godine

Van Gogova slika "Bašta parohije u Nuenenu u proljeće" vraćena je u muzej "Singer" u Larenu u Nizozemskoj nakon više od tri godine pošto je ukradena iz tog muzeja.

Detektiv za pronalaženje umjetničkih djela Artur Brand napisao je na paltformi Twitter da je nakon potrage i pregovora sa pljačkašem preuzeo Van Gogovu sliku i da je ona vraćena u muzej, prenio je nizozemski javni servis "NOS".

Brand je, u saradnji sa nizozemskom policijom, istraživao pljačku tri i po godine. Komunikacije koje je policija presrela pokazale su da je slika završila kod kriminalne organizacije koja je htjela da je iskoristi kao sredstvo razmjene za smanjenu kaznu u slučaju zatvorske kazne.

Slika nastala 1884. godine, koja prikazuje proljećnu baštu crkve u nizozemskom gradu Nuenenu, bila je pozajmljena od muzeja Groninger, prenosi "Telegraf". Procjenjena vrijednost je tri do šest miliona evra, a na spektakularan način je ukradena iz muzeja Singer 30. marta 2020, dok je bio zatvoren zbog pandemije koronavirusa.

"Lopov je razvalio nekoliko vrata i prošao kroz nekoliko nivoa zaštite koje su muzeju predložili eksperti", rekao je tada direktor muzeja Evert Van Os.

Vincent van Gogh is back! In close coordination with Dutch Police I was able to recover Van Goghs 'Spring Garden' (1884). The painting was stolen 3 years ago on Van Goghs birthday from the Singer Museum in Laren, the Netherlands. A great day for all Van Gogh lovers worldwide...… pic.twitter.com/7Fh0s0AOUr