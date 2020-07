Vidovićeva "Stanja" izložena u bivšem samostanu u Sloveniji

KOSTANJEVICA NA KRKI - Izložba slika pod nazivom "Stanja" akademskog slikara iz Banjaluke Slobodana Vidovića otvorena je u Kostanjevici na Krki, u Galeriji "Božidar Jakac", a riječ je o ciklusu djela rađenih tehnikom ulja na platnu.

Ovo je ujedno najveća Vidovićeva izložba do sada s obzirom na to da je riječ o djelima velikih formata. Postavka je rezultat saradnje Muzeja savremene umjetnosti i Galerije "Božidar Jakac", a biće otvorena sve do 6. septembra.

Slobodan Vidović

Kustos postavke je Nikola Šuica iz Beograda.

Zbog trenutne epidemiološke situacije Vidović i Šuica nisu bili u prilici da prisustvuju otvaranju izložbe, ali su se prisutnima obratili putem video-poziva.

"Ovaj projekat planirali smo već dvije godine. Srećan sam što smo u ovoj situaciji nekim čudom uspjeli prevesti i postaviti slike u dvrcu u Kostanjevici. U nekom momentu bio sam siguran da ću moći biti na otvaranju, međutim situacija je postajala sve gora i gora i morao sam odustati. Izložba će biti postavljena do 6. septembra i nadam se da će do tada biti bolja situacija i da ću moći otići", kazao je Vidović. Nove slike, dodaje on, radi već tri godine.

"Ovo je prva izložba 'Stanja' ili 'Agonija mogućih svjetova', a nevjerovatno je to, kako je rekao i Šuica, kako se sve naslućuje u slikama, obistinjuje u realnosti, poklapa i postaje, da tako kažem, prava agonija", ističe Vidović, dodajući da je već nastavio s radom te da su dvije nove slike koje su nastavak "Stanja" u procesu.

Što se tiče izloženih radova, po viđenim fotografijama sa otvaranja izložbe, Vidovićeve slike su se odlično uklopile u prostor koji je zapravo bivši samostan.

"To je jedan interesantan prostor, zato što je to malo mjesto, a ima Galeriju 'Božidar Jakac', koja je napravljena u bivšem katoličkom samostanu. To je zapravo jedna tvrđava sa crkvom, sva pretvorena u galerije i muzeje. Imaju svoje zbirke i izložbe i to je nešto fenomenalno, ne samo u Sloveniji, nego i na široj teritoriji", istakao je Vidović u intervju za "Nezavisne" ranije rađenim povodom ove izložbe.

Nikola Šuica je u svom tekstu povodom postavke naglasio da naslikani motivi dospijevaju iz planetarnog raspona koji svojim izrađivačkim senzibilitetom objedinjuje melanholični osjećaj izmještenosti.

"Naslovljena u objedinjenju, 'Stanja' donose brižljiv zahvat realnih, ali slikarskim jezikom, i zamišljanih svetova, prizora u obrascima koje prepoznajemo, ali ih isto tako uviđamo u naslojenosti medijskih fiksacija. Moguće je da se za stvaranje prizora uočava daleki trag fotografskog polazišta, preobraženog i dovedenog u opskurnu skalu odabranog kolorita, za svaku sliku zasebno, kroz statičnu mirnoću motivske, izrazito precizne strukture", zapisao je Šuica.

Po riječima Slobodana Vidovića, ista izložba, samo u manjem formatu, biće otvorena i u Umjetničkoj galeriji BiH u Sarajevu na jesen tekuće godine.