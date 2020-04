Virtuelni obilazak kuće Fride Kahlo

Lijepa vijest za sve fanove Fride Kahlo je da ćete od sada moći da posjetite dom slavne slikarke, dok ste udobno zavaljeni u svojoj fotelji. Posjetioci muzeja Fride Kahlo u Meksiku više neće morati da čekaju nepregledan red, jer se mogu upustiti u virtuelni obilazak kuće i bašte poznate umjetnice, od 360 stepeni.

"Vila Casa Azul", odnosno "plava kuća", u kojoj je slikarka boravila veći dio svog života, sadrži neke od njenih najznačajnijih i najboljih životnih djela, među kojima su "Long Live Life", "Frida and the Caesarian Operation" i "Portrait of My Father".

Posebno je zanimljivo što se u ovoj maštovitoj kući nalazi originalni namještaj, privatne stvari, meksička narodna umjetnost, kao i djela slikarkinog muža Diega Rivere.

Ova virtuelna tura koja nosi naziv "Appearances Can Be Deceiving" broji preko 300 ličnih stvari Fride Kahlo, uključujući i njenu prepoznatljivu odjeću – tradiocionalne meksičke haljine, pažljivo izvezene bluze, kao i razne suknje u svijetlim nijansama. Posjetice će posebno iznenaditi činjenica da je u njenoj sobi, među ličnim stvarima, moguće videti protetičku nogu, koja je napravljena za nju nakon amputacije lijeve noge 1953.godine

U obilasku njenog fascinantnog doma posjetioci će naići na poznatu jarko žutu kuhinju i trpezarijski sto, za kojim su ona i njen partner Diego Rivera često provodili vrijeme sa komunističkim revolucionarom po imenu Leon Trotski.

Leon je bio njihov komšija, a povezuje se Fridom Kahlo zbog kratke afere koju su imali. U susjednoj sobi nalazi se njen atelje, prepun boja i nevjerovatnih umjetničkih djela, a posjetioce sigurno neće ostaviti ravnodušnim.

U virtuelnu turu možete da kročite ovdje.