Vrijednost djela ogromna, kazne premalene

​BANJALUKA - Kada uzmemo posljednjih 20 godina, hiljade umjetnina u BiH su nestale. Napravili smo bazu nestalih djela samo na osnovu prijava i intenzivno tragamo tek za 180 djela značajnih za kulturu, ali situacija je mnogo alarmantnija nego što mi mislimo, rekao je Dženan Jusufović, direktor Centra protiv krijumčarenja umjetnina (CPKU) iz Tuzle.

On je juče bio jedan od učesnika seminara "Ilegalna trgovina umjetninama u BiH", koji je prvi put održan u Banjaluci, i uopšte na prostoru Republike Srpske, a s ciljem da se ovdašnje institucije upoznaju s mogućnostima borbe protiv krijumčarenja umjetninama.

Tom prilikom ambasador Francuske u BiH Gijom Ruson i Tomislav Čavić, direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca RS (CEST RS), potpisali su i sporazum o saradnji koji će doprinijeti da BiH dobije evidenciju o broju nestalih umjetnina.

"Ovom temom se Francuska bavi više desetljeća i u međunarodnim krugovima imamo važnu ekspertizu, sarađivali smo i s institucijama BiH, ali ovo je prvi put da držimo seminar. Naravno, nećemo sami raditi na ovom pitanju, nego će nam pomagati i CEST RS. Istaći ću još samo dvije stvari: osim sudija i tužilaca, ovdje su prisutni i organi policije, što je veoma važno za sigurnost", rekao je Ruson i dodao da bi druga stvar bila da osim ljudi koji rade na ovom pitanju u policiji i pravosuđu, treba da dignu svijest o krijumčarenju umjetnina i kod političara i kod građana.

Jusufović je napomenuo da su u Federaciji BiH održana već dva ovakva seminara, ali da je važno da informacije koje imaju podijele i sa istražnim organima RS i da naprave širu mrežu s obzirom na to da je krijumčarenje umjetninama veliko područje.

"Veliki problem u BiH predstavlja i krađa sa arheoloških iskopina. Zadnja naša prijava SIPA bila je upravo te prirode, gdje su mamutske kljove iz BiH otišle na ilegalno tržište Zapadne Evrope", istakao je Jusufović.

Koliko je važno da se ovlaštena lica upoznaju s obimom nelegalne trgovine umjetninama, potvrdio je i Vedran Alidžanović, tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

"Ja lično, ali i učesnici seminara smatramo da kazne koje su propisane za krađu umjetnina nisu dovoljno visoke. One danas maksimalno sežu od pet do osam godina zatvora, a vrijednost ukradene umjetnine može da iznosi i više od milion KM", rekao je on.

Koliko je ilegalna trgovina umjetninama zapravo zastupljena u svijetu, ali i u BiH, potvrdila je i Mila Čolić, načelnik Sektora za početnu obuku pri CEST RS, koja je rekla da je to treći oblik koji je najrazvijeniji u oblasti nelegalne trgovine u svijetu nakon trgovine oružjem i drogom.