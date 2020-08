Za kulturu BiH 330.000 evra

Na posljednjem konkursu "Kreativne Evrope" za zapadni Balkan organizacije i ustanove iz BiH su ostvarile veliki uspjeh. Šest organizacija iz BiH dobilo je grantove na ovom konkursu u ukupnoj vrijednosti od 330.000 evra.

Među onima čiji su projekti prihvaćeni prvi put se nalaze i organizacije iz Republike Srpske - Kulturni centar Trebinje, Muzej savremene umjetnosti RS i Udruženje nezavisnih stvaralaca i aktivista "Geto".

Kulturni centar Trebinje je prva ustanova iz Republike Srpske koja je nosilac projekta "Kreativne Evrope" pod nazivom "Rebrendiranje ustanova kulture u BiH", a jedan od partnera je i Muzej savremene umjetnosti RS.

"Kulturni centar Trebinje je prva javna ustanova iz Republike Srpske koja je postala lider projekta finansiranog od strane 'Kreativne Evrope'. Radi se o uspjehu koji je na ponos čitave BiH, ali i partnerskog tima koji je učestvovao u kreiranju projekta", kaže Miljan Vuković, urednik umjetničkog programa u Kulturnom centru Trebinje.

Sarita Vujković, direktorica Muzeja savremene umjetnosti RS, kaže da je ova ustanova konkurisala kao partner na deset projekata, a prošao je onaj koji je možda najvredniji i najvažniji za ustanovu na čijem je čelu.

"Rebrendiranje ustanova kulture je nešto što nam je jako potrebno. Riječ je o velikom pomaku, jer će se kroz ovaj projekat ustanove povezati sa kreativnim industrijama, a mladi dizajneri i kreativci će dobiti priliku da počnu da razmišljaju i stvaraju na drugačiji način, koji je potrebniji kulturi. Moram da kažem da je za institucije kulture jako važno da apliciraju na pozive 'Kreativne Evrope' kako bi se modernizovali i počeli da razmišljaju na novi način", istakla je Vujkovićeva.

Udruženje nezavisnih stvaralaca i aktivista "Geto" partner je na projektu "Some Call Us Balkans".

"U priču sa 'Kreativnom Evropom' ušli smo tako što nas je umjetnica iz BiH Asmira Kulenović spojila sa ekipom umjetnika okupljenih pod nazivom 'The Ground Tour'. Na njihov poziv postali smo jedni od glavnih partnera na projektu 'Some Call Us Balkans'. Suština projekta je sakupljanje različitih priča na temu ovdašnje kulture, mitova, legendi, tradicija i slično, a koje razbijaju stereotipe o zapadnom Balkanu", ističe Lidija Drakulić iz UNSA "Geto".

Zoran Galić, šef Deska "Kreativna Evropa" u Banjaluci, kaže da su izuzetno ponosni na sve aplikante koji su bili dio programa.

"Aplikanti iz BiH su u periodu 2014- 2020. kroz više od stotinu projekata obezbijedili više od 4,2 miliona evra sredstava podrške putem programa 'Kreativna Evropa'. Važno je napomenti da se trenutno u Bosni i Hercegovini realizuju projekti u vrijednosti od više od milion evra. Kulturni sektor u Bosni i Hercegovini nikako da dosegne i pronađe svoj puni kapacitet i ova vrsta podrške je od izuzetne važnosti, ne samo kao finansijska injekcija, već i moralna podrška zbog činjenice da su neke ovdašnje ideje prepoznate na evropskom nivou", kazao je Galić.