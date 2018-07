Zanimljiva instalacija Anđele Španović: Kocke za odmor ispred pozorišta

BANJALUKA - Građani Banjaluke i ostali posjetioci ovog grada, koje u narednom periodu put nanese pored Narodnog pozorišta Republike Srpske, imaće priliku da vide i koriste 20 crnih kocki, instalaciju KUB Anđele Španović, studenta mastera arhitekture i urbanizma u Univerzitetu u Banjaluci.

"Ove kocke su projekat u sklopu mog master rada. Tim projektom ja, u stvari, ispitujem svoju hipotezu u kojoj sam pretpostavila da bi ljudi više koristili javne prostore kada bi im se pružila šansa da ih personalizuju, odnosno da ih prilagode sebi i svojim potrebama", rekla je Španovićeva i dodala da većinu mobilijara koji postoji u Banjaluci čine klasične klupe, koje su, kako kaže, već godinama iste.

Istakla je da možda konkretno kada se nađu u blizini pozorišta ljudi ne žele da gledaju u cestu i sjede na klupama, koje su upravo okrenute prema ulici, te da će građani Banjaluke imati priliku da kocke koriste od subote, 28. jula, pa u narednu sedmicu ili dvije, u zavisnosti od vremenskih uslova.

"Tako sam došla na ideju da možda ljudima možemo dati nešto što oni mogu da okrenu na stranu na koju oni žele i na koju god visinu žele da sjednu", istakla je Španovićeva za "Nezavisne".

Naglasila je da je, s obzirom na to da su kocke postavljene u blizini objekta koji je od kulturnog značaja, morala paziti da ga one ne nadjačaju i ne skrenu pažnju s njega, te da je upravo zbog tog odabrala oblik kocke, koji, kako kaže, ne skreće mnogo pažnju na sebe.

"I prema istraživanjima koje sam analizirala, ljudi mnogo bolje reaguju na oblike koje poznaju, a to su krug, trougao ili kocka, s tim da ova dva druga oblika nisu bila baš praktična za korištenje pa sam se odlučila za kocku", kazala je Španovićeva te dodala da je zato odabrala crnu boju jer je, ističe, bitno ono što se dešava na kockama, a ne pored njih.

Njihova estetika je, kaže Španovićeva, sekundarna u odnosu na funkciju.

"Dodatna i velika motivacija u ovom radu mi je bilo to što ću kocke kasnije donirati studentima glume jer s obzirom na to da su one rađene od donacija sponzora nisu baš predviđene za dugotrajan boravak napolju i ne mogu dugo biti izložene atmosferskim uticajima", rekla je ona.

Kocke su pravljene od iverice, koju su joj, kaže, donirala preduzeća koja se bave drvopreradom. Dodaje da je i farba za ivericu takođe donacija jednog preduzeća.

Kako navodi, naziv instalacije je KUB jer, ističe, na ruskom jeziku to znači kocka, na engleskom jeziku postoje heštagovi KUB, a skraćeno - "kocke u Banjaluci".

Prolaznici su, na pitanje novinara "Nezavisnih" da li znaju šta kocke predstavljaju, odgovorili da ne znaju, ali da djeluju dovoljno čvrsto te da bi vrlo rado sjeli na njih da odmore ili pričekaju nekoga.