Zaplijenjena 2.000 godina stara skulptura iz Irana

LONDON - Na aerodromu "Stansed" u Velikoj Britaniji zaplijenjena je oko 2.000 godina stara skulptura, čija bi vrijednost na tržištu bila 30 miliona britanskih funti.

Plan je vjerovatno bio da se artefakt proda na crnom tržištu. Radi se o velikom fragmentu sasanidskog reljefa u stijeni koji prikazuje impozantnu mušku figuru isklesanu u 3. vijeku nove ere, a svježe je izdubljena iz litice u Iranu. Službenici pograničnih snaga postali su sumnjičavi kada su vidjeli da je figura nemarno upakovana, možda s namjerom da sugeriše da se radi o bezvrijednom predmetu. Reljef, visok preko jednog metra, isklesan je iz stijene na licu mjesta i zbog toga je ovo slučaj bez presedana.

"Gotovo nikada ne nailazimo na slučaj da je nešto izrezano iz žive stijene. To je nivo brutalnosti koja nadilazi sve. Postoje čak i tragovi flomastera na zadnjoj strani prije nego što su upotrijebili ugaonu brusilicu za dijagonalno rezanje iza i po vrhu. Zatim je spakovan na nevjerovatno loš način, u mali, gotovo nepodstavljeni sanduk koji je bio pričvršćen ekserima. Da je to bio najsavremeniji sanduk s umjetničkim rukovanjem, to bi privuklo drugačiju pažnju jer bi zahtijevalo sve vrste papirologije", kazao je Džon Simpson, viši kustos i arheolog u odjeljenju Britanskog muzeja za Bliski istok.

On ju je identifikovao kao jedinstvenu reljefnu skulpturu u stijeni koja datira iz razdoblja Sasanidskog carstva.

Postoji samo oko 30 poznatih sasanidskih reljefa na stijenama, koji uglavnom datiraju iz 3. vijeka. Gotovo svi su u relativno malom dijelu Irana, u svojoj pradomovini, pokrajini Fars.

"Izgleda nevjerovatno i zapanjujuće privlačno. Može se procijeniti na 20 do 30 miliona funti i više. Tako nešto nikada nije bilo na tržištu", rekao je Simpson. On je dodao i da bi artefakt bio nevjerovatno vrijedan na crnom tržištu.

