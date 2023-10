Dnevni horoskop za 19. oktobar 2023. godine

Možete se ili kretati kroz život s lakoćom, radošću i bez napora, ili se oduprijeti lekcijama i boriti se. Obratite pažnju na sve načine na koje vaš otpor sabotira vašu sreću i koči vaš razvoj.

Dakle, šta dan pred nama donosi znakovima? Hajde da vidimo. Upamtite, ovo su pisanja temeljena na smjernicama koje se mogu čitati prema vašem suncu, mjesecu i izlazu. Odaberite ono što vam najviše odgovara!

OVAN

Istina je da ste oduvijek znali da postoji nešto više od ove veze i već neko vrijeme znate da postoji više od toga. Umjesto da vas uhvati mentalna gimnastika, vratite se u svoje srce. Obratite pažnju na šaputanje svoje duše i izrazite ono što ste željeli reći. Slučajno na kosmičkoj konferenciji: nećete znati potencijal onoga što možete kreirati s drugim osim ako ne iskoristite tu priliku!

Kosmički savjet: Daj ljubavi šansu, ljepoto. Prođite kroz nespretnost, ako je potrebno.

BIK

U sezoni pomračenja istražujete povezanost uma, tijela i duše. Razumijete da je putovanje od sebe, do sebe, kroz sebe, i da su naša tijela sveta posuda koja nam omogućuje da iskusimo jedinstvo s Božanskim Duhom. Dakle, krećite se pažljivo, krećite se promišljeno, krećite se radosno, krećite se bez napora. Krećite se kroz život kao da je život sam po sebi slavlje. Oh, i još nešto! Ako se osjećate pozvanim istražiti novi oblik plesa ili pokreta, odmah slijedite taj impuls!

Kosmički savjet: "Najbrži način da smirite um je da pokrenete tijelo." (Gabriel Rot)

BLIZANCI

Tek ste na početku, Blizanci! Ima toliko toga za napraviti. Toliko toga za istražiti u ovom životu. Usvojite politiku bez ograničenja sa svojim snovima jer vjerujete da Duh drži prostor za vaš let! Da, to znači raskinuti s idejom savršenstva. Da, to znači osloboditi se brojnih društvenih ograničenja. Istina je da već znate za šta ste sposobni. Ne dopustite da vas nikakva sila, unutrašnja ili vanjska, spriječi u manifestovanju vašeg najboljeg života!

Kosmički savjet: Pozdrav i dobrodošli u svoje Zlatno doba!

RAK

"Život ima načina da testira nečiju volju, bilo tako što se ništa ne događa ili tako što se sve događa odjednom." Mudre riječi autora Paula Koelja koje savršeno odražavaju vaše stanje postojanja. Umjesto da se osjećate tjeskobno ili preopterećeno onim što je pred vama, podijelite veliki cilj na male segmente dok se pripremate marširati naprijed i dalje. Ti u sebi držiš potencijal da pomjeraš planine, mjesečevo dijete! Vi u sebi imate moć da posadite sjeme promjene na kolektivnom nivou!

Kosmički savjet: Vrijeme je da uzmete dozu hrabrosti i marširate naprijed i dalje!

LAV

Trenutno se osjećate kao da svemir i oni oko vas "stvarno" testiraju vaše strpljenje. Stvari na romantičnom planu takođe mogu biti loše s vašim partnerom ili nedostupnim ili upletenim do tačke u kojoj se osjećate kao da je vaš rast ugušen. Učini sebi uslugu i obrati se "slonu u sobi". Izrazite svoje potrebe, želje i stavove bez oklijevanja, znajući da zaslužujete da vas se čuje. S druge strane, ako vam vaše "ja" govori da je vrijeme da otpustite, otpustite sa sviješću da je zatvaranje unutrašnji posao.

Kosmički savjet: Usvojite sebe i vašu energiju da biste s lakoćom komunicirali sa vašom istinom.

DJEVICA

Postojao je period u vašem životu kada ste se klonili donošenja velikih odluka ili velikih promjena. Htjeli ste ići polako i igrati na sigurno. Ali, ovo poglavlje vašeg života odnosi se na vraćanje vaše moći, pojavljivanje s tom energijom glavnog lika i uticaj na sve načine na koje vam je suđeno. Smatrajte ovo svojim podsjetnikom da nastavite voditi srcem i nadahnite one oko sebe da takođe ostvare svoj puni potencijal! Smatrajte ovo svojim podsjetnikom da će novac i resursi koji su vam potrebni za odrađivanje te velike vizije doći do vas!

Kosmički savjet: Sve je u tim hrabrim potezima.

VAGA

Kao bivši ugođač ljudima, borili ste se s procesom pretvaranja svojih osjećaja u riječi. Smišljali ste izgovore za one oko sebe i stalno smanjivali vlastite želje. Ovo poglavlje vašeg života odnosi se na vraćanje vašeg glasa i vaše moći. Radi se o izražavanju svoje istine na promišljen način i vjerovanju da će oni koji su suđeni biti u vašem životu uvijek imati prostora za vaš rast. Načulo se na kosmičkoj konferenciji: "autentičnost" je supermoć koju želite ponijeti sa sobom u 2024.

Kosmički savjet: Vraćate i svoj glas i svoju moć.

ŠKORPIJA

Možete se ili kretati kroz život s lakoćom, radošću i bez napora, ili se oduprijeti lekcijama i boriti se. Dakle, probudite se, Škorpije. Obratite pažnju na sve načine na koje vaš otpor sabotira vašu sreću i koči vaš rast. Ako stvarno želiš procvjetati na sve načine na koje ti je suđeno, učinite sebi uslugu i prihvati život pod uslovima života. Oh, i još nešto! Obratite pažnju na svoje tijelo i ono što ono komunicira. Bolovi vam govore da je vrijeme da nešto preduzmete. Odmah se posavjetujte s ljekarom!

Kosmički savjet: Prihvatite život pod uslovima života.

STRIJELAC

Vi ste motivisani, vi ste strastveni, vi ste otporni! Ne bojite se rizikovati i ne bojite se krenuti u nepoznato! Ono što ste skloni zaboraviti je da je manifestacija proces kreacije. Nakon što odredite svoje namjere i preduzmete potrebnu akciju, morate se povući i pustiti Duhu da radi ono što Duh radi najbolje! Toliko je čuda koja čekaju da se dogode u tvom svemiru.

Kosmički savjet: Učinite ono što trebate, a zatim se odmaknite i dopustite svojim željama da se manifestuju u božansko vrijeme!

JARAC

Možda nisi izgubljen, Jarče. Možda jednostavno skidate svoju staru kožu. Možda ste u procesu reprogramiranja svog uma i ponovnog pisanja priče svog života. Dopustite da se poništi ono što treba da se poništi. Dopustiti da se ono što treba raspadne, raspadne. Drže vas i podržavaju na više načina nego što možete zamisliti i na više načina nego što možete izbrojati. Oh, i još nešto! Odmorite se od "obavljanja posla" i dopustite sebi da umjesto toga "budete". Slučajno se čulo na kosmičkoj konferenciji: podcijenjena je radost gledanja sunca kako se vraća na obalu.

Kosmički savjet: Dopustite sebi biti i disati. Nalazite se usred velike transformacije.

VODOLIJA

Duboko predanje je aktivna praksa. Podrazumijeva spremnost da se svaki dan pokažete za onu osobu koja želite biti i šta volite uprkos svijesti da život ne dolazi s garantnim listom. Ako je suđeno da stvari uspiju - jednostavno hoće - uprkos svim izgledima. Ako im nije suđeno, ništa što učinite neće spriječiti haos. Danas se od vas traži da vjerujete onome što vam se nudi, kao i onome što vam se oduzima. Svemir zna šta je najbolje za vas i isporučiće vam to u božansko vrijeme.

Kosmički savjet: Razmislite šta znači vjera na djelu i kako je možete praktikovati.

RIBA

Biti na poziciji moći ima svoje prednosti i mane. S jedne strane, imate moć uticati plus pokrenuti velike promjene. S druge strane, vaša potreba za sprovođenjem pravila čini vas najmanje popularnom osobom u sobi. Ako je to tačno u vašem slučaju, budite strpljivi s onima oko vas. Umjesto rute "mojim putem ili odlazite", dajte im do znanja odakle dolazite i šta predviđate za kolektiv s ljubaznošću i saosjećanjem, donosi "Vogue". Vjerujte da će oni koji zajedno s vama kreiraju ovu novu stvarnost na kraju pronaći način da vam izađu u susret.

Kosmički savjet: Način na koji predstavljate svoju istinu biće sve bitniji.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.