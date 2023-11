Najiritantnije stvari koje rade horoskopski znakovi

​Bez obzira koliko nekoga volite, sigurno će postojati stvari koje vas živciraju u vezi s njim. Možda glasno žvaću ili vas možda uvijek prekidaju dok pričate. Uglavnom, možemo naučiti nositi se s tim, ali ponekad su iritantne sklonosti neke osobe jednostavno previše - i za to bi mogao biti kriv njihov horoskop. Nastavite čitati kako biste saznali najiritantnije stvari o svakom horoskopskom znaku, piše "Best Life".

OVAN: Ovan je poznat po svojoj temperamentnoj naravi i po tome da brzo plane pa mnogi oko njih hodaju “kao po jajima”. Astrolog Bela Nguen navodi da se usijani Ovnovi uvijek takmiče bez da se obaziru na druge, a Bela dodaje da Ovnovima vlada Mars, “planeta koja predstavlja rat i sukobe”.

BIK: Osobe rođene u ovom znaku mogu biti izuzetno tvrdoglave pa ljudima oko njih može jako smetati otpor Bikova prema promjenama. Bikovi takođe ponekad mogu biti i oni koji ubijaju zabavu, a astrolog Maria Hejs navodi da se s Bikovima može biti teško zabavljati.

BLIZANCI: Blizanci imaju dvostruku prirodu koja može biti i pozitivna (mogu vidjeti obje strane situacije) i negativna (često se opisuju kao dvolični). Nguenova kaže da njihova nestalna ponašanja mogu iritirati ljude: "Nemirni Blizanci rasipaju energiju, nemaju fokus i rijetko dovršavaju projekte."

RAK: Česte promjene raspoloženja može biti osobina Rakova koja nervira njihove bližnje. "Emocije Raka su poput plime i osjeke i u stalnom su pokretu što može biti iscrpljujuće za one oko njih", objašnjava astrolog.

LAV: Lav obožava biti u centru pažnje i žudi za stalnim pohvalama i potvrdama. Lavovi imaju veliki ego i radiće svašta da bi bili u centru pažnje, što drugima može stvarati neugodu. Njihove emocije mogu dovesti do ljubomore i sebičnosti… i nekontrolisanog temperamenta.

DJEVICA: Djevice se smatraju perfekcionistima. Osobe rođene u ovom znaku će se pojaviti 10 minuta ranije nego što je dogovoreno, a najčešće imaju i rigorozan sistem organizacije. Sve to samo po sebi ne mora biti iritantno, ali može postati onda kada vas Djevica počne osuđivati. Tada će se fokusirati na vaše mane, kritikovaće vas i ispravljati, a to dovodi do neslaganja s drugima i tjera druge ljude od Djevica.

VAGA: Osobe rođene u ovom znaku mogu se ponašati pasivno-agresivno, a uz to, one su sklone da udovoljavaju drugima i stoga često po svaku cijenu izbjegavaju sukobe, što može biti iritantno i dvolično u očima drugih ljudi.

ŠKORPIJA: Škorpije se najčešće opisuje kao intenzivne, složene i zamišljene. Uz to, to su ljudi koji duboko osjećaju i ponekad ne znaju što će sa svim tim emocijama. Astrolog objašnjava da će Škorpije učiniti sve da sakrije svoje osjećaje, a to vrlo često dovodi do ljubomornih ispada. Visoki standardi koje su sebi Škorpije postavile donose sa sobom ovu iritantnu osobinu. Imaju stalnu potrebu uspoređivati se s drugima i osjećaju zavist i ljubomoru na njihova postignuća."

STRIJELAC: Za Strijelce se kažu da su optimistični i da imaju avanturistički duh, ali ponekad to može biti u prevelikim dozama i može postati iritantno onima u njihovoj blizini. "Nažalost, ova neobuzdana pozitivnost uzrokuje da Strijelci ponekad budu nerealni i nepredvidivi što ih navodi na davanje praznih obećanja drugima”, kaže Hejsova. Nguenova dodaje da nije neuobičajno da otkažu planove u zadnji trenutak.

JARAC: Jarčevi su radoholičari, a ovaj ozbiljni znak cijeni profesionalni uspjeh i finansijsku stabilnost iznad svega drugog. "Jarčevi su dobro organizovani i vrlo metodični te žele da sve bude u savršenom redu. Ali, ako to ne slijedite, pripremite se na to da vas iritiraju. Jarčevi žele preuzeti kontrolu nad situacijom i nad onima oko sebe”, navodi Bela i dodaje da Jarčevi sami sebe smatraju najpametnijima i zato uvijek žele biti glavni, navodi "Večernji".

VODOLIJA: Vodolije su ekscentrični čudaci. “Ovaj horoskopski znak poznat je po svojim jedinstvenim pogledima na svijet i slobodnom duhu”, kaže Bela. Ali, njihova želja da budu nekonvencionalni i kontradiktorni ponekad mogu biti pretjerani. “To može postati frustrirajuće za one oko njih koji se pokušavaju s njima povezati na duboljem nivou na poslu i u ličnim odnosima”, dodaje ona.

RIBE: Ništa nije loše u tome da budete pozitivni, ali želja Riba da stvari budu sretne i lijepe znači da će često izbjegavati stvarnost, bježeći u svoje snove. "Ribe su vrlo osjetljive, lakovjerne i lako ih pokolebaju drugi ljudi oko njih jer nemaju granica", kaže Bela. "Oni su sposobni upijati emocije i osjećaje drugih pa može biti zamorno i dosadno u njihovoj blizini."

