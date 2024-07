Najsrećniji dani u julu za svaki horoskopski znak

Ušli smo u sedmi mjesec u godini, za sve atraktivan i sadržajan period od 31. dana.

Neptun postaje retrogradan u Ribama, a to može pomoći svima da razumiju šta to žele od života i budućnosti. Često može doći trenutak da konačno jasno vidimo da smo bili u iluziji, a isto tako treba da budemo pažljiviji i direktniji, piše "Your tango".

Obavezno dajte sebi prostora da rastete i date šansu da promijenite mišljenje. Možda ono što ste nekad željeli, više ne želite. Jedno je sigurno - svi treba da damo sami sebima prostora da napravimo ravnotežu između svih oblasti života.

Ovo su najsrećniji dani u julu za svaki znak Zodijaka.

Ovan

Najsrećniji dan za vas je 21. jul. Pun mjesec će se desiti upravo ovog dana, kada vašoj karijeri može garantovati lijepa dešavanja ili povišicu. Imaćete dosta plodnih mogućnosti, a dobićete priznanje koje i te kako zaslužujete.

Sve što sanjate, sada može biti ostvareno, samo je važno da se fokusirate na stazu uspjeha kojom želite da idete.

Bik

Vaš najsrećniji dan biće 20. jul. U ovom periodu ćete biti fokusirani na novac i finansijsko stanje. Ući ćete u fazu u kojoj ćete moći da manifestujete veće bogatstvo i da se fokusirate na priliv novca.

Prelaskom Marsa u Blizance donijeće vam intenzivnu potrebu da povećate svoje finansije, ali vam može donijeti i neke iznenadne prilike za posao. Budite fokusirani na idejne projekte jer nije vrijeme da čekate.

Blizanci

Ovaj horoskopski znak će vrlo brzo osjetiti čari sreće u odnosu na većinu ostalih znakova, jer je njihov srećni znak 5. jul. Željećete da započnete neko novo poglavlje u životu i to ono koje za vas ima najveću težinu. Bićete preplavljeni prilikama koje mogu da pomognu u podizanju svijesti vaše lične vrijednosti.

Dozvolite sebi novi početak za kojim vaša duša žudi. Samo tako ćete imati više energije za ono što vam pomaže da budete srećni.

Rak

Vama su zvijezde naklonjene 2. jula, pa je to vaš najsrećniji dan u ovom mjesecu. Vi prosto želite da ispunite očekivanja ali i želje okoline, pa prečesto razmišljate o tome kako da im pomognete. Ipak, vrijeme je da počnete da brinete o svom putu.

Nije na odmet da razmislite o tome kojim putem želite da idete kako biste sredili svoj život. Takođe, počnite da vrednujete svoje snove i podignite svoje samopouzdanje na viši nivo.

Lav

I vama se smiješi lijep dan 2. jula, dan kada ćete osjetiti moć, biti usmjereni na ispunjenje svojih želja i postaćete nemilosrdni u postizanju onoga što želite. Znajte da vam drugi mogu pozavidjeti na tome, jer od vas uče kako mogu da žive život punim plućima.

Vrijeme je da pustite da se vaš glas čuje jer će svijet čuti samo istinu. Takođe, trebalo bi da utišate unutrašnji nagon da ne krivite ostale već bi trebalo da budete svoji. To što vas neko kritikuje, samo želi da privuče pažnju na sebe.

Djevica

Djevice će malo da sačekaju na najsrećniji dan jer će on biti tek 20. jula. To će biti dan kada se rasvjetljavaju neke stvari u vašoj karijeri. Dobićete ogromnu energiju i riječi će prosto samo izlaziti iz vas. Osjetićete da se vaš fokus mijenja kako idete ka novim mogućnostima.

Pozicija u firmi koju priželjkujete, može vam se sad i ostvariti. Ako želite nagrade i uspjeh, onda morate da cijenite svaki korak u svojoj karijeri jer je to ono čemu slijedite. Nećete pogrešiti ako sve uložite u svoju karijeru jer ćete dobiti i bolju ponudu.

Vaga

I za Vage je najsrećniji dan 20. jul, kada će biti vrijeme da odbacite sve što ste znali i da se otarasite strahova. Morate da gledate što je dalje moguće i iako to možda nije život koji ste zamišljali, vi ste to što ste oduvijek i htjeli da budete.

Zagrlite svoje unutrašnje "ja" i prepustite se istraživanju svijeta jer vam ta prilika može otvoriti neka nova iskustva za vas. Sreću ćete pronaći samo ako je iskoristite na putovanja ili se otisnete u neku svoju avanturu.

Škorpija

Vas čeka prava sreća 11. jula, kada će biti dan u kom nećete misliti o finansijama, posebno jer se spremate da uđete u novo poglavlje života. Normalno je da ponekad previše razmišljate, ali morate nekad sebi dati oduška da vjerujete u pozitivan ishod.

Bićete spremni na novo poglavlje u karijeri i profesionalnom životu. Pripremite se za značajan bonus ili povećanje prihoda. U tome će vam pomoći Venera koja može donijeti značajne promjene.

Strijelac

Za Strijelčeve će pogodan dan biti 22. jul, kada će shvatiti da se prošlosti moraju osloboditi. Postoje stvari koje biste voljeli da ste drugačije uradili ali tim razmišljanjima nećete ništa postići. Nije vam suđeno da živite u prošlosti, već bi trebalo da gledate u budućnost.

Kada Sunce uđe u znak Lava, vaš znak bi trebalo da se usredsredi na neke nove stvari. Obećajte sebi da nećete živjeti u mišljenju da sve morate imati, samo je uvijek vijreme da započnete novu eru svog života. Šta god da ste tajno planirali, to se ostvaruje.

Jarac

Jarčevi mogu da očekuju srećne pogodnosti na 25. jul. Morate ostaviti prostora za neočekivane stvari u svom životu. Iako uijvek uglavnom imate plan šta i kako, morate da prihvatite da postoji i drugi način. Budite otvoreni za nove ponude ali i preokrete.

Ulaskom Merkura u Djevicu doneće vam mnogo srećnih ponuda i prosto ćete biti okruženi i blagosloveni izobiljem. Dobićete priliku da unesete upravo ono što ste i željeli da manifestujete. Izađite iz zone udobnosti i zabavite se novim mogućnostima.

Vodolija

Za vas je najsrećniji dan u narednih mjesec dana 21. jul, jer ćete konačno shvatiti da možete da vjerujete samo sebi. Da biste maksimalno iskoristili ovu energiju, morate da imate povjerenja u sebe i da umijete da kažete i "ne" na one stvari koje vam ne odgovaraju. I ne, tu se ne radi samo o logici i praktičnosti već i o intuitivnom glasu koji vam pomaže da razumijete šta treba da uradite.

Konačno ćete slušati svoj unutrašnji glas i trenutno vrijeme prilagoditi intuiciji, pa ne bi bilo loše da obratite pažnju na nervni sistem. Iskoristite svaku priliku koja vam se nudi u ovom periodu.

Ribe

Na 26. jul ćete shvatiti svoju vrijednost i obećati sebi da nikad više ulaziti u bazen sumnje koji će vam poljuljati svoju vrijednost. Prošle godine ste se osjećali daleko u odnosu na svoje granice, pa morate početi da vjerujeti sebi i svom instinktu.

Koliko god velike korak da ste napravili u oblasti poslovanja, to znači da ne postoji nešto što ne možete još napraviti. Od ovog dana možete početi da vjerujete u sebe na neke načine koji vam mogu pomoći da manifestujete život svojih snova. Takođe, očekujte obilje ljubavi, sreće i novca, prenosi Ona.rs.

