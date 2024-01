Ovi znakovi će u 2024. imati ozbiljne ljubavne probleme

Zvijezde otkrivaju kojim predstavnici zodijaka godina pred nama donosi ljubavna iskušenja.

OVAN

Sve do proljeća odnos sa voljenom osobom može imati veće uspone i padove, a neke od tih "padova" bi mogla doneti i velika ljubavna iskušenja koja će se vama pojaviti. Neće svi parovi izgurati 2024. zajedno. Momenti kada bi moglo doći do pucanja nekih veza i brakova su baš na proljeće, ali i od jeseni do kraja godine (kada se vaš vladar nalazi u polju doma, porodice, intime, krajeva... gde boravi od septembra 2024, pa do aprila 2025.). Baš ti proljećni mjeseci kao i jesen će veliki broj parova uvesti u zajednički život ili brak, a tokom ove godine očekuju se i mnogobrojne prinove (neki ulasci u brak će biti baš iz tog razloga). Planirali ili ne planirali 2024. vam donosi da odrastate po pitanjima ljubavi, da pokazujete zrelost i da ste spremni za promjene, bilo da su te promjene u pravcu dubljeg zajedništva ili odvajanja.

BLIZANCI

Za Blizance u vezama, a posebno za one u brakovima ovo nije ni malo jednostavna godina. Od marta 2023. Saturn u polju statusa ukazuje da su vaše emotivne relacije na testu vremena i odgovornosti, a sada će se ovaj uticaj dodatno produbiti ulaskom Jupitera u vaš znak tokom maja. Nepovoljni periodi su od početka proleća do kraja leta i onda ponovo tokom decembra 2024. Ukoliko vam je želja da očuvate partnerski odnos u kom se nalazite, ono što vi možete da uradite jeste da pokažete strpljenje, upornost i odgovornost. Jedan od glavnih razloga za turbulencije, pa i prekide biće neverstvo, bilo sa vaše ili sa partnerove strane, ali i komunikacijski problemi i teme oko kojih ne uspevate da postignete dogovor.

RAK

Ukoliko ste u vezi ili u braku, ne može da se kaže da je 2024. godina jednostavna za vas... Biće povremenih preispitivanja odnosa i zahlađenja, a često će se dešavati da nemate dovoljno vremena jedno za drugo (za ovo ćete oboje biti krivi, jer je i partneru i vama 2024. godina prikazana kao zahtjevna po pitanju posla i kao vrijeme kada ćete mnogo morati da se usredsredite na ovaj sektor). Ipak, kao par ćete istrajati, jer ono što vas spaja je jače od bilo kakve problematike. Ulazak Jupitera u znak Blizanaca može od kraja maja donijeti da se češće osjećate tjeskobno i nesigurno (posebno izraženo tokom avgusta i decembra, pa je u ovim periodima važno da se više povežete sa voljenom osobom i više verujete jedno drugom). Duže veze tokom proljeća i početkom jeseni mogu preći na viši nivo.

JARAC

Kada su Jarčevi u pitanju, 2024. godina ukazuje na neusaglašenost i lošiju komunikaciju između partnera i vas, što može da bude i posledica velikog broja obaveza sa obe strane i nemogućnosti da pronađete dovoljno vremena jedno za drugo. Zadatak vam je da ovo rešavate, tražeći način da zajedničkih trenutaka bude što više i da oni budu ispunjeni pokretom i dobrom energijom, jer će to više nego pozitivno uticati na stabilnost odnosa. I voljenu osobu i vas povremeno će vrebati iskušenja tajnih flertova ili avantura, što definitivno ne bi popravilo situaciju, već bi u nekim periodima godine (januar, mart-april, jun, avgust, novembar) moglo da vas dovede do ozbiljnijih problema u odnosu. Biće i onih koji će se odlučiti za ozbiljnije korake i dizanje odnosa na viši nivo, za šta je najbolji proljećni period, prenosi super žena.

