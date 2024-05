Ovo su najiritantniji znakovi horoskopa

Možda želite da vrištite svaki put kada vaš suprug ostavi podignutu dasku na WC šolji.

Ili se možda naježite kada vaša prijateljica pucketa zglobovima prstiju.

I nemojmo zaboraviti onu tetku koja vas prekida kad god pričate. Ove navike očigledno smetaju, ali niko nije savršen, zar ne?

Kad je generalno prijatno biti u društvu osobe, možemo zanemariti jednu ili dvije njihove mane. Ali, kada njihova užasna ponašanja počnu da se sabiraju, to je malo drugačija priča – i zato su astrolozi otkrili najiritantnije znakove zodijaka.

Lav

Nadate se da ćete imati opušteno veče i družiti se s prijateljima? Onda nemojte ovaj znak stavljati u plan, jer će to postati njihov šou.

"Oni mogu da budu duhoviti i imaju izvanredan smisao za humor, ali moraju biti u centru pažnje", kaže astrološkinja Ana Kovač.

Dodaje da Lav ima sklonost ka vikanju i drami koja ljudima može da se "uvuče pod kožu".

Ribe

Rezervisali ste večeru za 19:00? Vjerovatno ćete hteti da kažete svojoj prijateljici Ribi da je u 18:30, tako da se stvarno pojavi na vrijeme.

"Ribe imaju pretjerano optimističan odnos prema vremenu, tako da nisu najtačniji ljudi", objašnjava astrološkinja Alis Smit.

"A da li će blagovremeno odgovoriti na vaše poruke ili ne, takođe zavisi od njihovog raspoloženja, tako da ćete ili dobiti brzi odgovor ili će oni odgovoriti nedjelju dana kasnije i reći: 'Upravo sam ovo video!'."

Djevica

Bilo da se radi o mikroupravljanju saradnicima u kancelariji ili stvaranju tabele obaveza kod kuće, ličnost Djevice ponekad postaje frustrirajuća. Da li su morali da zamole supružnika da ponovo sredi kuhinju ili pripravnika da promijeni tekst nevažnog i-mejla?

"Djevice su pedantne i njihova potreba za kontrolom može biti ogromna", kaže astrolog Inbal Honigmen i dodaje: "Mogu da završe nerviranjem drugih svojom zahtjevnom i perfekcionističnom prirodom".

Vodolija

Vodolija je možda najinteligentniji član zodijaka, ali da li moraju to svima da trljaju u lice? Da li je zaista važno ako La Croix ne izgovarate ispravnim francuskim naglaskom? Ova kontradiktorna ličnost može da iziritira druge u tren oka.

"Iako su Vodolije ljubazne i srdačne, vole da rade stvari na svoj način - a ako drugima to smeta, pa, to je samo cijena koju su spremni da plate", kaže on. Naravno, njihova nespremnost na promjenu često još više pogoršava situaciju.

Rak

Postoji li išta dosadnije od pokušaja smišljanja šta da jedete za večeru s nekim ko odbija da podijeli svoje mišljenje? Ali, kada je riječ o Raku, biće nespremni da podijele svoja razmišljanja o bilo čemu.

"Rak ima reputaciju neraspoloženja, a to se obično izražava tako što... se ne izražava", otkriva Smit.

"Rak očekuje od drugih da intuitivno znaju njihova osjećanja." A budući da su tako emocionalni i osjetljivi, njihova privrženost takođe može postati frustrirajuća, piše Best Life..

Blizanci

Provođenje previše vremena s ovim znakom može biti iscrpljujuće.

"S njima je non-stop žurka, a osim ako i vi niste non-stop za provod, vrtlog akcija i emocija može se osetiti i previše", objašnjava Honigmen. "Blizance predstavljaju dvije figure: Blizanci. Imaju energiju dvoje ljudi i mogu privući svu pažnju u prostoriji." Ali, ono što ljude stvarno nervira je koliko su nevjerovatno pričljivi. "Blizanci ne mogu da ćute. Jasno i jednostavno", kaže Smit i dodaje: "I dobro je kad ima o čemu da se priča, ali oni će i pričati samo da bi pričali".

