Pripremite se, stiže retrogradni Merkur :

Nakon vedrog i sadržajno bogatog jula dolazi jednako miran avgust koji počinje mladim Mjesecom u Lavu 4. avgusta i prelaskom Merkura u retro fazu.

Tako će na nebu biti tri planete u retrogradnom hodu, jer se i Saturn i Neptun vraćaju u prošlost.

Šta će donijeti retrogradni Merkur u avgustu 2024?

Kada je planeta u retrogradnom kretanju, dolazi rekordno blizu Zemlje, metaforički tražeći od nas da obratimo pažnju na jedno područje života. Budući da će ovaj put Merkur biti retrogradan u znakovima Djevice i Lava, to će uticati na dva područja.

Moraćemo da preispitamo ljubavne veze, što znači da će se mnogi ljudi (naročito žene) vratiti prošlim vezama.

Stvar je u tome što je zapravo Merkurova petlja počela ranije – 17. jula, dotičući 21. stepen Lava, gdje će stajati rekordno dugo u avgustu. Venera, koja utjelovljuje ženski princip, biće tu pored njega.

Kraljica je odlučila da se vrati – tako može da se opiše retro Merkur u avgustu 2024. Stvar je u tome što će tokom retro faze ići uz Veneru u znaku Lava, koji simbolizuje kraljevsku i ponosnu ženu.

Vjerovatno će one žene koje su odlučile da prekinu svoju vezu nastojati da se vrate. Ali samo da bi analizirale odnose i svoja osjećanja. Zato, ako ste žena i "privlači" vas neki muškarac iz prošlosti ili pokušavate da obnovite odnos s partnerom, dajte sebi vremena za to. Ponekad treba nekoliko puta zagaziti u istu vodu, iako nam se čini da gubimo ponos.

Zapamtite da i kraljice mogu pogriješiti. Samopoštovanje je prihvatanje svojih želja i prirodnih potreba.

Drugo važno područje na koje će Merkur uticati je naš posao i zdravlje. Budući da je u znaku Djevice od 1. do 15. avgusta, to može donijeti povratak bivših zaposlenika na posao, a moraćete da obavite i one testove koji će vam možda biti potrebni za vrijeme mladog Mjeseca u Djevici 2. septembra. Budite strpljivi i slijedite plan, prenosi Superžena sa portal Atma.hr.

