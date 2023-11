Saznajte koji emotikon na telefonu pripada vašem horoskopskom znaku

Mora se priznati da ne ispuštamo telefone iz ruke. Pozivi, poruke, snimci, nije važno, stalno ga koristimo i sve više nam slobodnog vremena odlazi na njega.

Dok neki redovno koriste emotikone, neki ih izbjegavaju, međutim, oni ponekad baš mogu da opišu situaciju bolje od riječi, a u nastavku se nalaze emotikoni koji opisuju svaki horoskopski znak.

Ovan: Vatra

Duhovit i avanturistički Ovan, ne postoji neki strasniji. Ovan će zapaliti romantičnu svijeću i dati 110 odsto da ispuni zacrtani zadatak. Zbog toga je prikladno da je emotikon za Ovna - vatra. To je savršen simbol za njihovu goruću strast, vatreni duh i energičnu ličnost, piše "Love to know".

Bik: Drvo

Tvrdoglavi Bik je više od običnog bika i drvo je njegov vrhunac. Znak njihove utemeljene i stabilne prirode, Bik je pouzdan, podnosi svaku oluju i ima lojalnost koja seže dublje od korejna drveta. Naravno, dijamantski emodži je skoro isto tako savršen - Bik ima oko za lijepe stvari, bilo da se radi o prirodi ili udobnim ćebadima.

Blizanci: Blizanci

Za Blizanca mogu biti samo emotikoni Blizanaca, šta drugo može predstavljati njihovu dvostruku prirodu? Sa prilagodljivom ličnošću, od brbljivca do pažljivog slušaoca, spremni su da nauče nove stvari koliko i da podjele ono što su otkrili.

Rak: Talas vode

Kao kardinalni vodeni znak, za Raka je pravi izbor da bude emotikon talasa vode. Rakovi su neraspoloženi kao more, ali sa dubinom koja uranja daleko ispod površine. Šta bolje predstavlja Raka i ljubav prema domu, porodici i prijateljima od mjesta koje je dom za toliko životinja?

Lav: Sunce

Sjajno sunce oslikava Lavovu harizmatičnu ličnost, topla srca i ljubaznu prirodu. Ponekad egocentrično, sunce je jezgro našeg sistema. Međutim, nema potrebe da uzimate zaštitini faktor. Njihov osjećaj ponosa nije samo za sebe, već i za one oko njih.

Djevica: Lupa

Ovo je najpronicljiviji znak, orijentisan na detalje pa bez sumnje je najbolje predstaviti ga lupom. Uvijek bacaju oko na male stvari, i imaju oštro oko za detalje i posjeduju vještinu da ništa ne propuste.

(Srbija danas)

