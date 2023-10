Sedmica puna promjena za tri horoskopska znaka

Nedjelja od 9. do 15. oktobra ove godine puna je promjena, tvrde astrolozi.

Opadajući Mjesec u Lavu počinje slobodnu nedjelju, tačnije, ne priprema nas dovoljno da se nosimo sa onim što će doći.

Venera nasuprot Saturnu, koja dolazi istog dana kada Pluton ide direktno, što znači da će neko raskinuti sa svojim partnerom ove nedjelje.

Pomračenje Sunca u Vagi desiće se 14. oktobra. Mars ulazi u Škorpiju i čini da se osjećamo loše, a ovo su tri znaka Zodijaka na koja će ova prevrtljiva nedjelja najviše uticati.

Ovan

U redu, morate se nositi sa još jednom teškom nedeljom. Nije to ništa na šta niste navikli, iako bi vam dobro došla pauza. Ono što je dobro je to što je sve što ste pretrpjeli konačno dostiglo vrhunac. Nemate gde drugo. Vaša transformacija počinje kada Pluton ide direktno, a ovaj tranzit ćete osjetiti veoma intenzivno kao da vam je velika težina skinuta sa grudi.

Dok niste "tamo", manje se plašite onoga što budućnost može doneti nego prošle nedjelje. Osjećate se kao da ste prošli kroz cijeđenje i da ste živjeli da ispričate ... a reći ćete nešto u čemu ćete se baviti u narednim mjesecima. Sposobni ste da obradite svoj bol kroz kreativne radnje.

Djevica

U ovom trenutku, spremni ste za završetak ove godine, jer osećate da ste platili cijenu za sve što ste dugovali i da ste zbog svega toga napušteni. Ono što je dobro je to što ova nedjelja uvodi Pluton direktno i to vas nekako vraća na pravi put. Da, vratili ste se na pravi put sa svime čega se plašite da uradite, ali barem niste uvučeni u nešto u čemu ne želite da učestvujete.

To je samo nedjelja u kojoj shvatate da je status kvo, uz svu svoju svakodnevnu dosadu, bolji od tragične depresije ili ideje da ste samo apatični. Osjećate znake života koji se vraćaju u vaš ljubavni život. Iako to još nije parada ljubavi i naklonosti, osjećate da će sve to na duge staze uspeti, i hoće, Djevica. Previše ste radili da biste se nečega odrekli. Držite se i težite uspjehu.

Škorpija

Upravo ćete proći kroz nešto što biste mogli nazvati samo rezultatima svojih napora. Ova nedjelja je teška jer ste tražili mnogo. Ulažete toliko intenziteta i truda da je skoro teško vidjeti toliko energije koja se manifestuje na način na koji će se vidjeti.

Šokirani ste ovom nedjeljom i njenim nevjerovatnim transformativnim moćima. Ona vam daje predstavu o tome koliko ste moćni kao ljudsko biće. Ovo je vaš element, Škorpija. Pritisak je prisutan i... sviđa vam se, prenosi "Yourtango.com".

