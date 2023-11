Spremite se, stiže posljednji retrogradni Merkur u ovoj godini

Posljednji ovogodišnji retrogradni Merkur je pred nama. Mogao bi donijeti nesporazume pa razmislite o tome da pritisnete pauzu u svim većim razgovorima koji će imati dugoročan uticaj na vas.

Ovaj retrogradni Merkur najviše će uticati na Jarca, Vagu, Ovna i Raka, prenosi Atma.hr.

Od 13. decembra 2023. do 1. januara 2024. Merkur, planeta komunikacije, posljednji put u godini kretaće se retrogradno. Sjena prije retrogradnosti počela je od 25. novembra, a sjena nakon retrogradnosti trebalo bi da se završi 20. januara 2024.

Kako na nas utiče retrogradni Merkur?

Ako ste se ikada zapitali zašto se ljudi naizgled izbezume kada Merkur krene retrogradno, to je zato što je Merkur planeta koji utiče na komunikaciju, a generalno se misli da retrogradno kretanje označava negativne prizvuke za astrološki svijet.

To može dovesti do svega, od gubitka e-pošte do prekida putovanja, a astrolozi takođe vjeruju da to može rezultirati promjenama u prijateljstvima ili razmiricama, pogrešnom komunikacijom i nesporazumima, moždanom maglom, tjeskobom i glavoboljama kao i neizvjesnosti oko posla i ličnih projekata. Zvuči lijepo, zar ne?

Posljednji retrogradni Merkur 2023. malo je drugačiji od prethodna dva, zbog činjenice da se Merkur kreće iz Jarca u Strijelca tokom svog plesa unatrag.

Cjelokupni ton ove određene retrogradnosti podstaknuće velike misli i pobuditi želju da zaradite priznanje i postignete stvari koje ste oduvijek željeli. Dok vas uticaj marljivog Jarca tjera da pokleknete, budući da je planeta glasnik retrogradan u Strijelcu, čini vas nemirnim, stvara vam kašnjenja i koči vas. To je pomalo osjećaj koji ide protiv srca, što znači da ćete morati da pomjerate granice kako biste prešli ta ograničenja.

Nemojte paničiti – prihvatite promjenu

Važno je upamtiti da su potencijalni uticaji retrogradnog Merkura u konačnici teoretski. Dakle, čak i ako vam se čini da stvari možda nisu u uobičajenom ritmu, nemojte zanemariti priznanje da bi to moglo biti zbog toga što ste svjesniji potencijalnih promjena i zato im više pridajete pažnju.

Naglašavanje potencijalnih problema u konačnici neće ništa promijeniti pa izbjegavajte dramu. Održavanje smirenosti ne samo da će vam pomoći s vašim izgledima, već će takođe osigurati da budete u daleko boljoj poziciji da se nosite sa svim neočekivanim promjenama tokom ovog vremena.

Usavršite svoju komunikaciju

S obzirom na to da planeta Merkur upravlja komunikacijom u svakom obliku, bilo da se radi o pisanju ili govoru, potrudite se da posvetite više pažnje onome što to uključuje, od stvari poput pregovora i poslova do planova putovanja i slanja poruka.

Jednostavne stvari poput pregledavanja vaše e-pošte kako biste bili sigurni da nema mjesta nesporazumima ili dopuštanja dodatnog vremena za pregledavanje novih ugovora učiniće veliku razliku pa imajte to na umu ako se čini da su ljudi „lošiji“ prema vama nego inače ili pogrešno tumače vaše riječi.

Odustanite od velikih razgovora

Kao što je gore navedeno, retrogradni Merkur mogao bi da donese nesporazume pa razmislite o tome da pritisnete pauzu u svim većim razgovorima koji će imati dugoročan uticaj na vas.

Gdje god je to moguće, najbolje je sačuvati velike razgovore za vrijeme kad se Merkur vrati u normalu jer će vas to vjerovatno uštedjeti nekih problema.

Pokušajte da budete što fleksibilniji

Gdje možete, dajte dopuštenje da stvari ne idu kako ste planirali. Ako idete na voz u određeno vrijeme, razmislite o tome da sebi date 10 dodatnih minuta, ako niste sigurni u novi ugovor ili sporazum, imajte na umu to i odvojite vrijeme da se raspitate prije donošenja bilo kakve odluke.

Iako svoj život ne možete staviti na čekanje, mudro je imati rezervne planove i uzeti u obzir sve nesporazume.

Pregledajte gdje ulažete energiju

Dok je retrogradni Merkur laki žrtveni jarac za opšti haos u svakodnevnom životu, on takođe predstavlja prikladno vrijeme da se osvrnete i razmislite o tome u što ulažete svoje vrijeme i energiju.

Možda ste se našli zaokupljeni poslom koji vam oduzima vrijeme za porodicu ili isto tako možda zanemarujete da sebi date prostora da zaglavite u omiljenom hobiju. Ravnoteža je važna u svakom trenutku, ne samo tokom retrogradnog Merkura pa je dobro napraviti „popis inventara“ i pregledati jeste li zadovoljni svojom trenutnom ravnotežom.

Označite svoje kalendare sada kako ne biste dobili neželjena iznenađenja.

