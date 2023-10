Šta donosi pomračenje Sunca u Vagi svakom znaku

Danas oko 19 časova mladi Mjesec i pomračenje Sunca nastupiće u znaku Vage. Ovo je prvo pomračenje u ovom znaku, a ciklus ovih pomračenja u odnosu Ovan/Vaga će se završiti u proljeće 2024. godine.

Evo šta ovo pomračenje donosi svim horoskopskim znacima:

Ovan

Očekuje vas novo poglavlje u vašim odnosima. Neki od vas bi mogli da počnu da žive zajedno sa svojim partnerom, odluče da se vjenčaju. Ako ste dugo bili nesrećni i nezadovoljni svojim brakom, velika je vjerovatnoća da će doći do ozbiljnije krize, možda čak i do razvoda ako ne uspijete da riješite međusobne probleme. Možda će vas nova ljubav, ili osoba koja će vas emotivno probuditi, podstaći na to. Neki pripadnici ovog znaka mogu da očekuju i promjene u poslovnim odnosima.

Bik

Pred vama su novi počeci na polju rada, ali i zdravlja. Iskoristite predstojeći period da donesete neke odluke vezane za vašu rutinu i svakodnevni život, kako biste nešto promijenili na bolje. S druge strane, možda ćete osjetiti potrebu da promijenite posao jer više ne možete napredovati i razvijati se u sadašnjem. Kao da ste stigli do kraja puta. A sada je vrijeme da pronađete mjesto gdje ćete biti više cijenjeni, mjesto gdje ćete naučiti nešto novo i razvijati se. Obratite više pažnje na svoje zdravlje, počnite da vježbate, promijenite ishranu.

Blizanci

Pomračenje u Vagi budi strast, potrebu da se više družite, izlazite i provodite slobodno vrijeme na kreativniji način. Nije isključeno da vas „upali“ luda zaljubljenost, koja će vas učiniti spremnima na razne vrste rizika. Pojedini pripadnici ovog znaka mogli bi postati roditelji ili proći kroz neke značajne promjene vezane za djecu i roditeljsku ulogu. Divno vrijeme za postizanje kroz hobi, kroz aktivnost koja vas povezuje sa vašim srcem i onim što zaista volite.

Rak

Podsticati odluke vezane za dom i stanovanje. Možete kupiti ili prodati nekretninu, preurediti svoj životni prostor, preseliti se ili se dogovoriti sa roditeljima o nekim spornim pitanjima vezanim za imovinska pitanja. Takođe može doći do nekih događaja u životu jednog roditelja ili promjena u vašem odnosu. Postajete svjesni stvari koje su do sada bile skrivene ili nedovoljno poznate, a vezane su za vaše odrastanje i djetinjstvo.

Lav

Pomračenje Sunca donosi veliki priliv energije u intelektualnu oblast života. Način na koji razmišljate, način na koji komunicirate sa drugima i kako se predstavljate kroz ono što kažete mogao bi doživjeti veliku transformaciju. Sada je vrijeme kada možete da počnete sa edukacijom, češće odlazite na kraća putovanja, kupujete ili prodajete automobil, računar, mobilni telefon i mijenjate način povezivanja sa bliskim rođacima.

Djevica

Očekuju vas značajne promjene na finansijskom planu. Imate priliku da jasnije vidite kako raspolažete novcem i ako postoje neki obrasci koji su štetni, sada možete početi da ih mijenjate. Osim toga, pomračenje bi moglo da vas podstakne da tražite povišicu ili bolje plaćen posao, kao i neke veće investicije, poput kupovine nekretnina. Iskustva koja vam dolaze pokazaće kako i koliko cijenite sebe.

Vaga

Pošto se u vašem znaku dešava pomračenje, očekujte malu revoluciju koja vam daje priliku da poboljšate svoj život i odustanete od svega što je opterećujuće, toksično i što vas predugo drži na mjestu. Ulazite u period neočekivanih novih početaka i prilika, a na vama je da li želite da ih iskoristite. Čeka vas osnaživanje, hrabrost, više odlučnosti, promjene u izgledu i izlazak iz zone komfora.

Škorpija

Pošto se pomračenje dešava ‘iza leđa’, ono vas poziva da nađete mir sa onim što je bilo, stavite tačku na neke situacije i odnose i zadovoljite svoju potrebu da se češće povlačite u samoću, budete sami sa sobom i kroz to dođete do nekih novih saznanja o tome šta želite slhedeće. Razmislite o saradnji sa terapeutom, savhetnikom ili profesionalcem koji će vam dati savhete kako da pojednostavite svoj život i budete srećniji i produktivniji.

Strijelac

Ovo pomračenje Sunca moglo bi da otključa vrata ispunjenju sna. Ako postoji nešto što ste dugo željeli, ali niste imali hrabrosti da to uradite, sada je vrijeme za to. Imate priliku da proširite svoju društvenu i poslovnu mrežu, pridružite se nekim grupama i udruženjima preko kojih ćete brže ostvariti svoje planove. I vrijeme je da se otpusti jedna osoba iz prijateljskog okruženja. Svako ide drugačijim putem. Otpuštanjem stvarate priliku da upoznate nove ljude, i one koji mogu bolje da podrže vaš rast i razvoj.

Jarac

Pripremite se za potpuno novu eru u svom profesionalnom životu. Pomračenje Sunca će vam otvoriti nove mogućnosti na polju karijere i novih dostignuća. Za neke to znači promociju, javno priznanje, veću vidljivost u poslu ili društvu. Možete završiti jedan projekat i započeti nešto novo. Takođe, ovo je vrijeme kada se spremate da preuzmete veću odgovornost ili neke nove uloge u svom životu koje ćete shvatiti veoma ozbiljno.

Vodolija

Pomračenje Sunca će vam pomoći da izađete iz zone udobnosti, proširite svoje životne horizonte i vidite šta još treba da naučite i istražite. Možda putujete na veće udaljenosti. Neki će možda odlučiti da se vrate u školu – ili ako su već u školi – imaju važnu obrazovnu prekretnicu. Život će vas češće pitati – da li ono što radite ima svrhu i značenje za vas? Konačno, ako se bavite medijima, izdavaštvom ili međunarodnim poslom, očekuje vas nešto novo.

Ribe

Nalazite se u periodu života koji vas uči kako da otpustite ono što vam više ne služi, kako da prekinete vezu koja vam je teška, kako da se izborite za sebe u vezama u kojima ste se osjećali nevidljivim. Otkrivate svoju ličnu moć. Skupljate snagu da se prepustite vezi i produbite intimnost. Upoznaćete svoje najveće strahove i prevazilazite ih, a takođe otkrivate moć svoje seksualnosti. Postoje određene promjene u oblasti kredita, nasleđa i uopšte novca koji dolazi od drugih, prenosi 24sata.hr.

