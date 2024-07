Sutra nam stiže mladi Mjesec u Raku i nosi promjene

Prvi ljetni mladi Mjesec u Raku je pred nama i dogodiće se sutra, petog jula u petak, i želi da postanemo sentimentalni.

Iako u teoriji zvuči lako, Rak je horoskopski znak kojem treba vremena da prihvati nove ideje, iskustva i odnose. Jednom kad račić to učini, otkriće vedro, vrelo srce puno ljubavi, odanosti i kreativnosti. Rakovi rade stvari u svoje vrijeme, stoga budite strpljivi tokom ove lunacije jer bi moglo proći neko vrijeme prije nego što vidite kako se naši životi razvijaju na bolje - ali sigurno hoće.

Budući da je mladi mjesec u znaku Raka kojim vlada Mjesec, ova lunacija je trenutak u kojem će nas naše emocije i osjećaji prisiliti da donosimo odluke na temelju onoga što nam intuicija govori.

Pronalaženje i pokretanje veze sa samim sobom na dubokom nivou omogućiće nam da se razvijamo, rastemo i eksplozivno transcendiramo s mladim Mjesecom. Ovo je trenutak u kojem ćemo otkriti koja energija i želja žive u našim srcima. Čineći ono što nas čini istinski sretnima, po prvi put nakon nekog vremena, osjećaćemo se kao da možemo pojačati svoje strasti, krećući se prema svojim željama i ciljevima.

Budući da je Rak nostalgičan znak, možda ćemo se htjeti osvrnuti na aktivnosti iz djetinjstva koje su nam donosile radost. Koji snovi izviru iz naše mladosti? Šta smo htjeli nastaviti? Ko smo htjeli biti? Razmišljanje o tome moglo bi nas dovesti do razumijevanja onoga što želimo promijeniti i dodati u svoje živote. Ne samo to, već će nam dati priliku da iscijelimo svoju prošlost.

Mars u Biku i retrogradni Saturn u Ribama aspektuju mladi Mjesec, gurajući nas prema izvrsnosti vlastitim tempom. Mars u Biku ne kreće se tako brzo kao drugi znakovi, ali postoji smirenost u nepoduzimanju impulzivnih koraka kako bi se stvari pokrenule. Saturnovo retrogradno kretanje omogućuje nam da upravljamo i procjenjujemo odluke koje smo prisiljeni donositi iz kvadrata kroz koji mladi Mjesec prolazi.

Zvijezde Sirius i Canopus povezaće se s mladim Mjesecom. Sirius želi da prodrmamo svoje živote izlaskom iz zone komfora. Otpuštanje naših strahova i starih načina razmišljanja omogućiće nam da vidimo sve mogućnosti koje su pred nama. Canopus donosi slavu, ali ne bez emocionalne prtljage i testova. Možda nam se neće svidjeti uticaj koji naši izbori imaju na one koje volimo, što može dovesti do toga da tražimo novi put tokom mladog Mjeseca.

Iako povlačimo poteze i preduzimamo mjere, ne činimo to izbezumljeno. Fokusiramo se na ono što je dobro za nas i usavršavamo kako to možemo učiniti mogućim. Sve što u životu vrijedi ne događa se preko noći. Sadnja sjemena sada dovešće do velikih promjena i uspjeha u budućnosti. Nemojte žuriti s procesom, prenosi Sensa.hr.

