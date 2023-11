Tri znaka imaće savršen početak 2024. godine

Vrlo je blizu kraja 2023. godine, a sa dolaskom nove godine, ljudi se nadaju obilju, sreći u ljubavi i uspjehu.

A početkom 2024. godine tri horoskopska znaka će imati koristi od zvijezda.

Ljude rođene u sljedećim znacima pratiće neviđena sreća početkom naredne godine.

Jarac

Ono što do sada niste mogli da ostvarite, moći ćete 2024. Od Jupitera i Urana ćete dobiti dobru dozu sreće do kraja maja, a posebno u aprilu. Trebalo bi da budete pažljivi i otvorite "četvore oči" na prilike i znakove. Znaćete kako da slušate poruke koje će vam svemir slati. U ovom periodu možete da rizikujete, vreme je da se upustite u ostvarenje snova koje ste oduvijek željeli jer vas zvijezde podržavaju. Za vas će biti važno da budete strpljivi i uporni, da bi se stvari desile morate biti odlučni i posvećeni.

Bik

Biće to najsrećniji znak 2024. godine, jer je Jupiter, planeta obilja i sreće, u ovom znaku do kraja maja. U ovom periodu sreća i prilike će vam doći u ruke, budite spremni da ih preuzmete. Biće to idealno vrijeme da se upustite u nove projekte, da preuzmete proračunate rizike i da se otvorite novim iskustvima. Preporuka je da vodite računa o sebi tokom ovog intenzivnog perioda. Dobro će vam poslužiti da meditirate da biste ostali usredsređeni i fokusirani na svoje ciljeve.

Blizanci

Imaćete više sreće od kraja maja, kada Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, pređe u vaš znak i pošalje vam svoje moćne vibracije. Od tada do kraja 2024. osećaćete se kao da cio univerzum radi u vašu korist, donoseći vam nevjerovatne mogućnosti. Ostanite otvoreni da iskoristite ovaj srećan trenutak, prigrlite ove prilike i provedite 2024. godinu tako da vam bude za pamćenje. Moći ćete da preuzmete inicijativu, potvrdite se i ostvarite svoje snove. Važno je da u ovom periodu slušate svoju intuiciju, ona će vam biti najveći vodič.

(Kurir.rs/ŽenaBlic/Astrocentar)

