Veliki godišnji horoskop za 2024. godinu

Veliki godišnji horoskop za 2024: U susret novoj godini, pogled astrološkinje Ane Rakić na nebo otkriva intrigantne i zanimljive trendove koji će oblikovati živote svih horoskopskih znakova tokom 2024. godine.

Astrolook otkriva šta zvijezde predviđaju za vaš znak u uzbudljivoj astrološkoj pustolovini koja očekuje svaki znak horoskopa.

OVAN

Vaše zvjezdano nebo donosi nove izazove, budući da Saturn tranzitira u vašem 12. polju pripremite se na najvažnije životne lekcije, i neka vam Saturn bude učitelj, a nikako mučitelj.

Vrijeme je da se posvetite problemima koji dugo čekaju svoj red. Saturn i dalje pravi napete aspekte sa vašim znakom, ali to shvatite pozitivno i upotrebite iskustvo koje ste stekli u prethodnoj godini.

Ljubav

Na polju ljubavi i partnerstva, zauzeti Ovnovi su i dalje u izazovnom periodu. Razlog su poteškoće u komunikaciji u odnosu sa voljenom osobom, obično se tvrdoglavite, tako da je neophodno da sebe malo preispitate i da se bolje prilagodjavate u zajedničkom odnosu.

Previše je nekih tajanstvenih situacija koje ne odgovaraju vašem proflilu ličnosti i vi se na snalazite najbolje u tajanstvenim vezama ili u skrivenim ljubavnim kombinacijama.

Lekcija koju svakako morate savladati jeste: kako je to biti u partnerstvu. Bez obzira na to koliko ste dugo u zajednici, ipak, ste nekako prirodno ispred partnera, vi vodite.

Pokušajte to da izbalansirate. Ukoliko to ipak ne uspijete, slijedi kontinuirano udaljavanje i rastanak.

Ako ste slobodni, sljedeća godina će donijeti sazrijevanje na ovom polju.

Najbolje mogućnosti da osjetite čari ljubavnog zadovoljstva možete da očekujete u vrijeme direktnog tranzita Venere na vaš znak, a to je: od 05. do 29. aprila, zatim od 23.05. do 17.06. i od 11.07. do 05.08.

Posao

Poslovni segment zahtjevaće od vas više pažnje i posvećenosti nego do sada. Ozbiljne promjene se dešavaju u ovom sektoru i vi morate biti spremni u svakom momentu da odreagujete na pravi način. Od vas će se zahtjevati visok nivo odgovornosti, a pojedini Ovnovi mogu da očekuju i napredovanje i dosta jače pozicije nego do sada. No, to neće funkcionisati bez pritiska i otežavanja, pogotovo u drugom dijelu godine. Ukoliko niste pripremljeni da date svoj maksimum, možete biti neprijatno razočarani otežanim odnosima sa saradnicima i nadređenima, kao i kritikama na svoj račun, pogotovo od jeseni 2024. Ova godina od vas zahtjeva štedljivost i proračunatost, a ne rasipanje na polju finansija.

Zdravlje

Ovo je godina u kojoj ćete više obraćati pažnju na psiho-fizičke mogućnosti i potrebe svog organizma. Dobro je da uvedete promjene u načinu ishrane i da se češće relaksirate. Moguće su prolazne prehlade ili virusne infekcije na proleće i u kasnu jesen.

Stres i napetost su učinili svoje, pa vam je imunitet oslabljen. Sada je važno da preduzmete preventivne mjere, obavite redovne kontrolne preglede, obratite pažnju na odmor i relaksaciju. Pripazite i na ishranu, jer ćete ove godine biti skloni gomilanju kilograma.

Važno je da radite na stvaranju zdravih navika prije svega u ishrani, jer je zdrava ishrana osnov zdravog života na kojem se sve temelji.

Ako ste u nedoumici, posavjetujte se sa nutricionistom.

BIK

Za vas zvezdano nebo tokom 2024. godine, najvaljuje grandiozni uspeh, ali tek kada pobedite neka lična ograničenja ili pomerite svoje subjekstivne granice.

Prisustvo Jupitera i Urana u vašem sazvežđu donosi najbolje uticaje i mogućnosti, pratiće vas faktor sreće i niz iznenadnih privilegovanih prilika.

Slobodno prihvatite različite izazovne mogućnosti koje su pred vama i uživajte lepoti ljubavnog, porodičnog ili zajedničkog života.

Za vas je ovo godina promena, kako na personalnom, tako i na poslovnom planu.

2024. godina za vas može biti zlatna prekretnica ili vaša »carska godina« koja će utemeljiti niz dobrih smjernica za naredne godine.

Ljubav

Oni koji su u emotivnim i bračnim vezama tokom nastupajuće godine klackaće između potrebe za dubljom povezanošću sa partnerom i potrebom za više lične slobode. Uran u vašem znaku će vam u emotivnim odnosima čas biti saveznik, ali i potencijalni kamen spoticanja. Iskoristite pozitivni dio njegove prirode tako što ćete više sa voljenom osobom uživati u promjenama, dešavanjima, zajedničkim putovanjima, novim i boljim načinima da ulepšate vaš odnos. Smanjujte tenziju, i ne dolivajte ulje na vatru u napetim momentima.

I partner i vi ste dovoljno sazreli, prošli kroz razne prepreke i ojačali vaš odnos i sada je trenutak da sve ono što ste ulagali bude i vraćeno na pravi način. Kroz stabilnost, ulazak u zajednički život, brak – čak i dobijanje prinova koje će Jupiter i Uran ove godine neštedimice potencirati i dijeliti.

Kod slobodnih Bikova ljubavni noviteti u ovoj godini najviše idu kroz poslovni segment i preko društvenih mreža. Mart može biti jedan od „vrelih“ mjeseci za vas, a jaka dešavanja vas očekuju i u periodu april – jun 2024. godine. Moguće je da u ovim mjesecima obnovite komunikaciju sa bivšim emotivnim partnerom, ali se ona može završiti isto tako brzo i neočekivano, kao što je i započela. Još jedan dobar period za nove emotivne početke jeste tokom oktobra i na samom kraju godine. Ukoliko ste zauzeti, biće vam potrebno više slobode, pa je to tema na kojoj ćete morati dosta raditi u smislu da se sa voljenom osobom dogovorite oko promjena koje slijede.

Kod slobodnih Bikova ljubavni noviteti i prilike u novoj godini najviše će se odražavati kroz poslovni segment i preko društvenih mreža.

Posao

Poslovno je pred vama jedna dosta jaka i plodna godina. Bez obzira da li ćete se odlučiti da ostanete tu gdje jeste ili da napravite neke radikalne promjene – izvjestan je potpuni poslovni zaokret, kao što je promena radnog mesta, preseljenje zbog posla – apsolutno ćete biti podržani i vaši planovi mogu krenuti ka vrhunskom ostvarenju. Naročito je za ovako nešto pogodan period tokom prolećnih meseci i u periodu od oko 27. avgusta.

Još jedan izuzetno dobar period za uspešne promene je u periodu avgust – oktobar 2024. godine.

Kada su finansije u pitanju, tokom ove godine vas očekuju nova finansijska ulaganja, koje morate dosta racionalno da sagledate, ali, ako to uradite na pametan način, rezultati će biti natprosječni i „otvorićete zlatnu slavinu“. Takođe, očekuju vas i neočekivani finansijski dobici, a možemo reći da neki od njih mogu doći i na kartu sreće. Mart, maj i septembar su povoljni mjeseci po pitanju finansija.

Što se tiče, konkretno posla, 2024.godina će mnogim pripadnicima vašeg znaka donijeti veliki ili više koraka napred, i stepenik više u smislu boljeg poslovnog, ekonomskog i društvenog statusa.

Zdravlje

Na polju zdravlja, važno je da znate da je ovo godina koja će biti turbulentna i zato je prisutna nervoza koju je neophodno sanirati.

Sada je vrijeme da se pune baterije. Počnite sa time odmah početkom godine, jer će vam trebati vremena.

Osetljivi su krvni sudovi, vene i cirkulacija a moguće je da će biti i problema sa oscilacijama pritiska. Takođe, nivo stresa će biti pojačan pa je potrebno pronaći način da se opustite. Za promene u načinu ishrane najbolji je prolećni period. Uticaj Jupitera donosi i tendenciju ka dodatnim klogramima, praktikujte zdrave načine ishrane i neke prilagođene dijete.

Povezane vijesti:

BLIZANCI

Za vas zvjezdano nebo tokom 2024. godine neprekidno donosi nova iznenađenja i dobre prilike.

Prisustvo Jupitera i Urana u vašem dvanaestom polju otvara sve puteve koji vode ka uspjehu i sreći. Posebno od 25.05. kada se Jupiter bude premjestio u vaše sazvežđe praće vas pozitivna planetarna kulminacija i vašoj sreći neće biti kraja.

Ukoliko se ukaže prilika za neki dalji put, u daleku, egzotičnu zemlju ne propuštajte je, jer je to prilika ne samo za upoznavanje drugih kultura, već i za vaš duhovni rast.

Ovo je godina promjena za Blizance, period kada će izaći iz svoje zone komfora i ustaljenih rutina i raditi nešto što njima možda nije svojstveno. Ipak, kako su uvijek otvorenog i veselog uma Blizanci će biti spremne za ovakve promjene. Ulazite u jednu mnogo ozbiljniju i zreliju fazu po pitanju ljubavi – krunisaćete je.

Ljubav

Ljubav je ono polje, na kome će Blizanci tokom ove godine doživjeti značajne promjene. Neki Blizanci će nakon dugog razmišljanja i pokušaja da se spasi relacija postojećeg odnosa, odlučiti da prekinu svoju ljubavnu vezu, naročito je ova potreba naglašena tokom proljeća i ljeta, da bi se do kraja godine ukazala prilika za pomirenjem ili će se neko novi iznenada pojaviti u vašem životu.

Ako ste slobodni, sledeća godina donosi priliku za promenu emotivnog statusa, posebno će se iznenaditi oni Blizanci koji su već dugo sami ili bez formalnog ljubavnog statusa.

Ukoliko ste u vezi ili braku, sada je vrijeme da malo drugačije sagledate vaš odnos. Biće vam potrebno da se više zbližite sa partnerom, da se predate u potpunosti, iako to može ugroziti vašu slobodu. Bićete spremni na to i svjesni šta to sa sobom nosi. Svakako, čeka vas sjajno provedeno vrijeme sa partnerom, a ukoliko vas i dalje vuče vaša želja za širinom i prostranstvima, bilo bi idealno da odete na neko romantično i neobično putovanje, najbolje u neku daleku zemlju.

Sam početak godine, januar mesec, može da bude jako povoljan za vas i da vam donese priliku da na ovom polju ostvarite novu vezu ili novo poznanstvo.

U drugoj polovini godine, mnogi pripadnici ovog znaka se mogu osjetiti spremnim i na novi korak, a to je ulazak u brak ili makar zajednički život. Blizanci koji i dalje nisu u vezi, sada imaju priliku da svoj status promjene. I vi ćete željeti da svoje srce poklonite nekom, i tokom ove godine šanse za to su i više nego odlične, posebno tokom decembra mjeseca.

Osoba koja će vas privući i ostati uz vas je starija ili bar dosta ozbiljnija od vas, odnosno sa sobom ima veliko životno iskustvo.

Najbolje mogućnosti da osjetite čari ljubavnog zadovoljstva možete da očekujete u vrijeme direktnog tranzita Venere na vaš znak, a to je: od 23.05. do 17.06. zatim od 11.07. do 05.08. i od 28.08. do 23.09. i tokom decembra meseca.

Posao

Odlična poslovna godina je pred vama, naročito za one koji se bave privatnim poslom ili planiraju njegovo pokretanje. No, ni ostali neće proći ni malo loše. Naglašeno ste odgovorni, izuzetno usmereni na kvalitet onoga što radite, ali istovremeno i spremni da uvodite promene koje će dati dobre rezultate. Sada je pravo vreme da pokažete svu svoju kreativnost i to je karta na koju treba da igrate u ovoj godini, jer potencijala imate i to poprilično.

Po pitanju finansija – pare će vas jednostavno htjeti u ovoj godini. Pred vama je izuzetno plodonosna godina.

Finansijska situacija će paralelno pratiti i poslovni rast, svakako otvaraće vam se nove i sjajne mogućnosti. Ono što je sada važno jeste da odmah početkom godine sve preostale izdatke i dugove izmirite, kako vas ne bi pratili u narednom periodu. Početak godine, maj, juni, oktobar i decembar su povoljni mjeseci po pitanju finansija.

Novi izazovni period za vas i prihvatanje novih odgovornosti vas čeka u periodu od aprila do jula. U tom periodu je moguće zaposlenje, ako ste bez posla, ali imajte na umu da se radi o velikim obavezama i nekom radnom mestu koje će vam crpiti dosta energije.

Zdravlje

Stres je ono na šta treba da obratite posebnu pažnju i da stvari rješavate na vrijeme, a ne kada već bude kasno. Ne idite do svojih krajnjih granica, jer možete da oslabiti svoj imunitet.

Nađite način da se psihički odmarate i da punite baterije redovno. Kontrolišite svoje zdravlje na vrijeme, preventiva je neophodna. Mnogo fizičke aktivnosti će vam pomoći da se fokusirate i budete bistrije glave. Prekontrolišite srce i cirkulaciju.

Zdravlje će vam zavisiti u velikoj mjeri od raspoloženja, ali i od emocionalne stabilnosti. Nikada nije kasno da se nekome obratite za pomoć, ako osjećate da ste pod prevelikim pritiskom. Mogući su takođe, i problemi sa stomakom, varenjem i nogama.

RAK

Vaše zvjezdano nebo tokom 2024. godine, donosi najljepša i raznovrsna ispunjenja, radost, uspjeh, sreću i ljubav ...

Prisustvo Jupitera i Urana u vašem jedanaestom polju donosi »ubiranje zlatnih plodova« - svi vaši planovi i akcije mogu da se krunišu uspjehom i ispune srećom.

A od 25. maja kada se Jupiter premjesti u vaše 12. polje shvatićete da je sve moguće kada vas uz vjeru u sebe prati i faktor sreće.

Ono u čemu ćete zablistati tokom ove godine je pomoć drugima, u smislu savetovanja i davanja pravih rešenja za njihove probleme i tu budite otvorenog srca. Vaša inteligencija i mudrost će doći do izražaja i biti mnogima od koristi, samo vodite računa da to ne bude previše egoistično, već to usmjerite tako da ima pravu svrhu.

Ovo je godina i prijateljstava, odnosno dolaska novih ljudi u vaš život kao i prekid kontakta sa onima sa kojima se više ne slažete ili jednostavno smatrate da je istekao rok trajanja i okrećete novi list. Treba da se oslonite na svoje prijatelje, jer ćete moći uvijek da računate na njih. Ljubav

Uvijek, a posebno u ovoj godini treba u potpunosti da slijedite svoje srce. Ako vam govori da je osoba pored vas ona prava – onda nema razloga za brigu, jer ona će i ostati pored vas. No, ukoliko negdje počinjete da shvatate da ono što imate nije ono što vas ispunjava i ne donosi vam duševni mir – vrijeme je da polako krenete dalje. Taj odlazak od osoba koje vam se možda samo na papiru nazivaju partnerima – može u početnoj fazi biti uznemirujuć i naporan za vas, ali vrlo brzo ćete shvatiti da ste napravili pravi potez. Ljubavi za vas ima, ali ovog puta – onih pravih.

Generalno gledano Rakovi u emotivnim relacijama moraju realno da sagledaju odnose u kojima su da donesu pravu odluku. Zajedno, još jači ili odvojeni – sami odaberite.

Slobodni pripadnici ovog znaka sam početak godine je vrlo zanimljiv po pitanjima ljubavi, a nakon toga period od sredine leta pa do kraja godine. Možda ti novi počeci neće biti toliko romantični kao što biste vi voleli, ali će definitivno doneti ono što vam je potrebno – stabilne i srećne ljubavne odnose.

Takođe, ukoliko ste slobodni prvi povoljan period za nova poznanstva je aktuelan u februaru i martu mjesecu, kada može da vam se desi sanjalačka i romantična ljubav. Drugi povoljan period za novu vezu je aktuelan kod vas tokom oktobra i novembra. Tada možete da sretnete osobu koja će predstavljati idealnog kandidata za ozbiljniju vezu sa vama. Moguće je da ćete osetiti fatalnu privlačnost koja će bljesnuti među vama.

Ako ste slobodni, društvene mreže su način da započenete romansu i mali broj pripadnika vašeg znaka će ostati u nepromenjenom emotivnom statusu.

Posao

Na poslovnom polju ćete imati osećaj da konačno možete malo da odahnete. Uspostavićete opušteniju atmosferu što se tiče obaveza. Početkom godine pogotovo možete da očekujete jednu dobru fazu u kojoj nećete biti preterano opterećeni sa bilo čim. U maju vam kreće period koji donosi manje pritiske. Tada treba da budete spremni na naporan rad i na fazu u kojoj ćete imati dosta obaveza. Važno je da se dobro organizujete i da ne bežite od poslovne borbe i novih zadataka. Od maja i jula kreće period aktivacije na finansijskom planu.

Imaćete veće prilive novca, ali i veće troškove. Situacija generalno može da vam bude veoma burna, pa vas očekuje trošenje energije na posao i polje zarade. Ipak, uz pomoć adekvatnih saradnika i prijatelja kojima ćete na poslu biti okruženi, dolazite do ostvarenja svojih ciljeva. Tokom ove godine ćete dobiti važnu podršku oko posla, a ta podrška će vam omogućiti realizaciju najvažnijih planova.

Godina pred vama donosi ostvarenje planova, posebno onih koji se tiču polja posla jer ste tokom prethodne godine ulagali velike napore, a samim tim nade da ćete imati razloga da budete ponosni na sebe.

Godina podrške, realnih planova i ostvarenja istih. Godina kada je vaš trud nagrađen i primjećen. Takođe, sada imate pravu motivaciju i prave ideje, a istovremeno – dovoljno strpljenja i upornosti da ih ostvarite. Mnogi od vas će dobiti jače odgovornosti, veća zaduženja i biće potrebno da se maksimalno posvetite i prionete na posao.

Zdravlje

Jedna od boljih godina na polju zdravlja je pred vama. Ukoliko budete vodili računa o stvaranju osnovnih zdravih navika na ovom polju, nećete imati veće probleme. Slaba tačka može da bude nervni sistem i stomak, pa o tome povedite računa ukoliko je već bilo nekih tegoba.

Nešto veći unos magnezijuma i kalcijuma može da vam bude značajan za zdravlje.

Zdravlje će vas poslužiti, samo ako budete vodili računa i brinuli o sebi. Oslušnite svoje unutrašnje ja i uzmite to u obzir kao znak da treba da napravite pauzu, i prikočite. Ne forsirajte sebe, već nađite vremena za odmor i relaksaciju.

I najvažnije, ne pretjerujte u zadovoljstvima, već budite umjereni u svemu, jer je to presudno za vaše zdravlje tokom ove godine.

Povezane vijesti:

LAV

Vaše zvjezdano nebo tokom 2024. godine, donosi dugo očekivani uspjeh i sreću.

Prisustvo Jupitera i Urana i vašem desetom polju i ulaskom Plutona u vaše sedmo polje najavljuju period transformacija i životnih promjena.

Svi izazovi koji budu pred vama, u suštini predstavljaju niz velikih lekcija. To se posebno odnosi na oblasti posla, finansija, ali, i zdravlja. Ipak, podršku u toj borbi vama će pružiti emotivan život i ljubavni partner, koji će vam dati podršku i snagu da iz svega izvučete samo ono najbolje, i da smirite svoje strasti onda kada to bude bilo neophodno.

2024. godina možda neće biti lagana, ali vi ćete u kontinuitetu graditi veliki uspjeh i sreću.

Ljubav

Ljubav vam tokom 2024. godine donosi razne izazove i radosti. Ukoliko ste slobodni, tokom februara ćete imati prvi povoljan perid da vam se desi neko novo zanimljivo poznanstvo ili flert. Imaćete šanse za neki susret u svom bliskom okruženju, pa čak i negde u blizini posla ili na radnom mestu može da vam se desi ljubavno poznanstvo. Imate priliku za početak ozbiljne veze u februaru, ili tek kasnije u avgustu i novembru 2024.

Da će ići lagano, neće, ali je važno da osvjestite ovu oblast života kako bi spremno dočekali sve nesuglasice i potencijalne probleme i svađe sa partnerom. Važno je da ove godine budete potpuno otvoreni za saradnju, razgovor i iskrenost, jer vam je komunikacija najvažnija za prevazilaženje raznih nesporazuma i problema. Ovo ne važi samo za intimne, već i za porodične odnose.

Ukoliko ste u braku, ova godina bi trebala da vam donese čvršći odnos sa partnerom, neke zajedničke planove koji se tiču zajedničkog posla ili ulaganja.

Lavovi koji su u emotivnoj vezi će razmišljati intezivno i ozbiljno o tome da ozvaniče taj odnos, dakle moguća je vjeridba ili stupanje u brak tokom 2024. ako već imate partnera sa kojim se viđate. Prva polovina godine vam je bolja za početak zajednice ili bračnog života.

Posao

Kada je posao u pitanju 2024. godina je vaša, i na ovom polju vas čekaju mnoge lijepe stvari i promjene na bolje. Imaćete dobre prilike za napredovanje na poslu, promjenu pozicije na bolje ili čak, promjenu samog posla.

Početak godine će vam biti ključan za polje posla. Imaćete priliku da donesete mnogo važnih odluka. Ukoliko ste radili na tome da izgradite svoj položaj, jači uticaj na poslu, ako ste radili na stvaranju svog poslovnog imidža ili čekali adekvatnu priliku da napredujete sada ćete ostvariti sve svoje planove. Moraćete da pokažete izdržljivost, upornost, odgovornost i disciplinu kako biste sve realizovali, ali, ako budete ostali dosledni svojim ambicijama nemate o čemu da brinete. Najvažniji period za poslovna dešavanja vas očekuje u periodu od januara do maja. Potrudite se da iskoristite početak godine kako bi na polju posla ostvarili ono što ste sebi zacrtali.

Komplikovan period i probleme možete da očekujete tokom druge polovine maja, kao i tokom celog juna, pa u toj fazi izbegavajte nova ulaganja ili poslovne rizike.

Od jula do kraja godine vam sledi period u kojem ćete naporno raditi i imati mnogo obaveza.

Zdravlje

U ovoj godini je neophodno da pronađete prostor za dovoljno odmora, opuštanja i dovoljno kvalitetnog sna. Energetski ćete se jako trošiti, pa su mogući povremeni padovi imuniteta.

Kada je u pitanju zdravlje, preporuka je da se i dalje pazite povreda, naročito glave i koljena, zglobova. Korigujte i način ishrane zbog mogućih dodatnih kilograma.

Druga polovina godine može donijeti češće probleme sa kičmom, zglobovima ili tetivama.

Razmislite o promenama koje prodrazumevaju zdraviji način života i ishrane.

DJEVICA

Za vas zvjezdano nebo tokom 2024. godine, najavljuje brojne izazove i priliku da koristite lepezu raznih, čak i suprotnih principa koji vode do uspjeha ili rješenja.

Prisustvo Jupitera i Urana u vašem devetom polju, a Saturna u sedmom polju otvaraju nove mogućnosti ka dobrim rješenjima, ali i priliku da apsolvirate važne životne lekcije, posebno u partnerskim odnosima.

Ako vam se na momente bude činilo da je sve protiv vas ili pomislite da vam se tlo pod nogama urušava, zastanite i pokušajte da se smirite i jasno sagledate svaku situaciju.

Prvi dio godine će posebno biti turbulentan na svim poljima. Posebno obratite pažnju na finansije, kao i na porodične odnose, jer će vam se na ovim poljima pojaviti najveći izazovi koje ćete rješavati u hodu.

Ljubav

Ljubav će biti svijetla tačka Djevicama u 2024. godini. To će biti vaša oaza i izvor snage za sve ostale aspekte života. Mnogi predstavnici ovog znaka će upoznati važnu osobu, sa kojom će ući u vezu, koja se zasniva na poverenju, lepim emocijama, prijateljstvu i podršci. Ovo je period kada treba da uživate u tome, da polako upoznajete partnera i osvajate njegovu naklonost. Nema potrebe da žurite u nešto više pre vremena, ne zato što to nije dobra odluka već zato što te momente nećete vratiti. Ovo je dobra prilika da poradite na sebi u smislu otvorenost ka partneru, ka prijateljima, kao i članovima porodice.

Možete da očekujete povoljnu fazu za nova ljubavna poznanstva tokom marta meseca. Ako ste slobodni, tada ćete imati najveće šanse da vam se pojavi neka nova, zanimljiva osoba za obostranu ljubav. Ipak, od aprila pa sve do kraja letnjeg perioda za vas nastupa jedna faza koja može da bude prilično nezgodna, u smislu da ćete biti skloni vraćanju starim ljubavima.

Ako imate veći osećaj nostalgije ka nekome od bivših partnera, u ovoj fazi bi lako moglo da dođe do pomirenja i ponovnog spajanja sa osobom iz prošlosti. Moguće je da se radi o jednom nestabilnom odnosu ili nesređenoj emotivnoj situaciji.

Ako ste zauzeti, imaćete krizu u odnosu sa voljenom osobom tokom druge polovine 2024. Mnoge Device će intezivno razmišljati o razvodu ili prekidu veze kojom nisu zadovoljni.

Kod slobodnih Devica ljubavni noviteti i prilike u novoj godini najviše će se odražavati kroz poslovni segment i preko društvenih mreža.

Posao

Vama ova godina najprije donosi važne poslovne prilike koje se tiču inostranstva. Može vam se desiti neka nagla promjena ili ponuda koja je vezana za posao u inostranstvu ili za saradnju sa nekom stranom firmom. Ovo je povoljan period i za dodatnu edukaciju, studije, ako planirate bilo šta u vezi usavršavanja sam početak godine je odlično postavljen, mada i cijela 2024. može da vam donese sreću na polju školovanja. Poslovne prilike će biti pomalo izazovne. Ipak, ukoliko ih shvatite kao priliku da pokažete svoje potencijale, i ugrabite momenat da se dalje usavršavate i razvijate na ovom polju, cijeli period će vam proteći u znaku napredovanja.

Što se samog posla tiče, najvažniji period promjena vam je naglašen tokom aprila mjeseca kao i u prvoj polovini maja. Tada vas očekuju i veći stresovi na poslu. Ukoliko vi sami želite da mijenjate radno mjesto, tokom aprila imate najveće šanse da nađete nešto što će vam odgovarati. U drugoj polovini godine nećete imati drastičnije promjene po pitanju posla.

U suštini sve prepreke koje budete imali na poslovnom planu rješavaćete uspješno. Ne ograničavajte sebe, osvjestite svoje mogućnosti i iskoristite ih. Ne sumnjajte u sebe, već se suočite sa izazovima i zgrabite uspjeh, koji je pred vama i posebno moguć u prvoj polovini godine, a najviše tokom marta mjeseca.

Ukoliko nemate posao, tokom ove godine nemojte previše da birate.

To isto važi i za finansije, ukoliko dođe do nekih izazova imajte na umu da u ovoj godini na većinu stvari po tom pitanju nećete moći da utičete. Dajte sve od sebe da stabilizujete finansijsko stanje, a ukoliko se na momente to i otme kontroli, najgore je što možete da uradite, jeste da se nervirate. Veći finansijski dobitak vam može doći krajem maja i početkom juna meseca, kao i tokom novembra mjeseca.

Zdravlje

Zdravlje vam u ovoj godini neće stvarati većih problema. Akcenat je na preventivi, dakle, probajte da u svoju rutinu uvedete što više zdravih navika, bolju ishranu i obavezno neku fizičku aktivnost, koju ćete praktikovati redovno.

Ukoliko se budu pojavili neki manji izazovi na planu zdravlja, važno je da disciplinovano i strpljivo pristupite liječenju, jer odustajanje ne daje rezultat.

Ukoliko imate hronične smetnje koje su vezane za grlo, štitnu žlezdu, hormone, zube ili vratni predeo, u tom slučaju tokom juna i jula možete da očekujete nove komplikacije.

Povezane vijesti:

VAGA

Vaše zvjezdano nebo tokom 2024. godine, donosi razne obrte kroz očekivane i neočekivane situacije koje neprekidno podstiču dinamiku u načunu života.

Prisustvo Jupitera i Urana u vašem osmom polju i ulazak Plutona u vaše peto polje, donosi iznenadne prilike koje ne treba propustiti.

U novu godinu ulazite poletno, jer će vaša planeta biti u povoljnom aspektu sa vašim Suncem. Filozofski raspoloženi, spremni za akciju ali i za avanturu, vrlo teško će neko moći da isprati vaš tempo. Odredite svoje prioritete, jer u društvu ćete biti lider, najkasnije do maja mjeseca.

Jedna promenljiva i pomalo nestabilna godina je pred Blizancima, zato savetujemo spremnost i strpljenje. Godina će za sve pripadnike ovog znaka biti ispunjena pozitivnim i pomalo negativnim događajima, koji će se smenjivati brzo, pa možda nekada nećete ni stići da shvatite šta vam se zapravo dešava.

Ljubav

Ljubavni život je ono na šta treba da obratite pažnju, posebno ukoliko ste u vezi ili braku. Velika je vjerovatnoća da će vaš odnos biti na testu, i to vašem, jer ćete poželjeti neke promjene po pitanju ljubavnog života i sadašnjeg partnera, posebno u prvoj polovini godine. Ipak, najbolji savjet sada je da dobro razmislite prije nego što donesete neku drastičnu odluku i promjenu, jer neke stvari nećete uspjeti da vratite na staro. Obratite pažnju na dobre strane vaše veze, i probajte to više da cijenite. Ukoliko ste slobodni, otvorite se i osobi koja vam se dopada priznajte šta osjećate, jer to može dati dobre reakcije i priliku za novu ljubavnu vezu.

Ukoliko ste zauzeti, tokom ove godine ćete imati raznih problema u odnosu sa partnerom. Moguće je da će u vašem odnosu postojati neke tajne i da ćete vi tome stati na put samim početkom godine, već tokom proljeća u martu ili aprilu. Situaciju dodatno može da zakomplikuje povratak neke stare ljubavi tokom juna, jula i avgusta.

Ako ste slobodni, tokom ljeta vam se pojavljuju dvije osobe, jedna je nova, a druga je vezana za prošlost. Ozbiljnu vezu i neki stabilan odnos možete da ostvarite tek krajem godine ili početkom sljedeće.

Posao

Karijera je polje na kom vas čekaju promjene. Ovo je godina kada ćete imati priliku da mijenjate neke stvari u karijeri, bilo da su to promjene pozicije ili promjene samog posla, a možda i pravac u karijeri u potpunosti. Imajte ovo u vidu kada budete donosili odluke po pitanju posla, jer vam to može značajno promijeniti karijeru.

Moguća su doškolavanja, sticanja novih znanja i veština. Za to vrijeme, obratite pažnju na kolegijalne odnose, jer je moguće da ćete biti na meti nekih spletki, vaš rad i trud može biti komprovitovan. Dakle, ne ulazite u takve odnose već se trudite da sve radite na dobar način, fokusirano i marljivo i rezultati neće izostati.

Do kraja marta ćete biti rastrzani između potreba i želja i vaših mogućnosti, a veliki dio planova i sada morate sami da realizujete.

Takođe, ovo je godina kada ćete se odlučiti krenuti u novom smeru, u preduzetništvo, dakle, rad za sebe.

Važnu poslovnu odluku donosite u junu kada je kod vas i moguća promjena radnog mjesta. Tada ćete nešto prelomiti i biti spremni da napravite preokret. Promjena može da vam dođe nekako tiho. Moguće je da će vladati i dosta neiskrenosti u vašem poslovnom okruženju, pa je to jedna dodatna komplikacija sa kojom ćete morati da se nosite.

U ovoj godini ćete rešiti mnoga pitanja započeta tokom 2023. a jedno od njih će biti i vezano za stabilnost vaših finansija. Ovdje vam svakako slijedi oporavak, postepen ali konstantan.

Zdravlje

Zdravlje će vam takođe u ovoj godini biti promjenljivo. Zato bi bilo dobro da se pozabavite preventivom, da na vrijeme obavite godišnje preglede i sve prekontrolišete, kako bi makar malo predupredili probleme.

Od januara do aprila mjeseca ćete biti pod jačim stresom, pa pripazite na to kako će se to odraziti na vaš imunitet. Krajem godine naročito obratite pažnju, posebno kada su kolena i stomak u pitanju. Preventive je na prvom mjestu.

ŠKORPIJA

Vaše zvjezdano nebo tokom 2024. godine, donosi ostvarenje mnogih snova o kojima ste godinama maštali.

Prisustvo Jupitera i Urana u vašem sedmom polju i uz to Saturna u petom polju, predstavlja period »hoda po tankoj žici«, što znači da će biti raznih izazova onih koje ste sami birali i onih koje vam je sudbina zadala.

Škorpije važe za veoma emotivne, senzitivne i strastvene, ali to se zaista može promijeniti u smjeru velike produktivnosti i na poslovnom planu. Za vas će ova godina biti u znaku poslovnog i personalnog napretka, učenja, razvoja potencijala i napretka u svakom smislu.

Može se reći da vama ova godina upravo i jeste najvažnija za potpuno ostvarenje na ljubavnom polju. Imaćete veoma važne promjene na ovom polju.

Ljubav

Godina testiranja vaših emotivnih i bračnih odnosa. Ono što je dobro, razvijaće se dalje u pravcu zajedničke sreće. Neki odnosi se mogu jako uzdignuti i pretvoriti u javne, u zajednički život, u brak. Ono što ne valja, lagano će otići u zaborav. Jedina preporuka za vas jeste – budite realni, objektivni, svjesni i partnerovih i svojih mana i nedostataka, ali i vrlina, i kvaliteta koji sigurno postoje u vašem odnosu. Napeti momenti i testiranje odnosa će biti najizraženije u periodu pomračenja Meseca, uz napomenu, da je maj i jul, najizraženiji i najizazovniji mjesec.

Slobodne Škorpije i za vas ovo jeste značajna godina, jer imate više nego dobre predispozicije da upoznate, ako ne baš svoju srodnu dušu, a ono osobu sa kojom možete graditi trajni, stabilni odnos. Bilo da je u pitanju poslovni segment, izlasci i društvenost, prijatelji najbolji periodi za pronalaženje ljubavi jesu januar, mart, april, ljetnji mjeseci, novembar i decembar.

Pripadnici ovog znaka koji su u vezi, treba da imaju na umu da je dobra i otvorena komunikacija ključna za 2024. godinu. Sada nije pravo vreme da se tvrdoglavo držite svojih stavova, i mislite da ste samo vi u pravu, već poslušajte svog partnera i nađite razumevanje za njega.

Na polju partnerstva, ako ste u vezi ili u braku, vrijeme je da se dogovorite šta ćete i kako dalje. U posljednje vrijeme vam smeta partnerova naizgled ili stvarna nezainteresovanost, ali do sada niste dovoljno radili na tome da to zajednički promijenite.

Možete da očekujete godinu koja vam na polju ljubavi donosi važnu životnu priliku. Ovo je za vas godina ljubavi. Dajte svojim emocijama oduška i prepustite se novim dešavanjima na ovom planu. Ako ste zauzeti, velike su šanse da ćete željeti i dijete. Ova godina vam je jako dobra i za plodnost i za polje potomstva, pa ako su vam misli usmjerene u tom pravcu bićete srećni i zadovoljni.

U ljubavi Vam je takođe veoma važno da znate na čemu ste. Moguće je da ćete na neki način biti izričiti ili strogi kada su u pitanju vaši zahtevi od veze u kojoj se nalazite. Vi sada stojite sa obe noge čvrsto na zemlji i smatrate da u vašem životu nema mesta za iluzije ili za prevelika očekivanja. Od voljene osobe očekujete ozbiljnost i posvećenost zajedničkim ciljevima. Očekujete da vam se pruži na neki način garancija ljubavi. Ako ne dobijete to što tražite spremni ste da se okrenete i zaputite u nepoznatom pravcu.

Ukoliko ste slobodni, biće vam veoma uzbudljiva druga polovina godine. Od juna i tokom letnjeg perioda se vraća partner ili simpatija iz prošlosti. Možete biti u večitoj potrazi za užitkom na ovom polju, ako ne postoji neka posebna osoba kojoj ste posvećeni.

Na polju ljubavi, ovo je vrlo važna godina. Za razliku od prethodne, velika doza optimizma će vam se vratiti.

Tokom 2024. je najvažnije da slušate svoje srce!

Posao

Tokom samog početka 2024. godine ćete imati mnogo posla i obaveza pred sobom. Očekuje vas dinamična faza koja može da bude napeta tokom januara i februara. Imaćete puno poslovnih zadataka i biće vam jako važno da se dobro organizujete na ovom polju.

Inače, 2024. godina vam je najvažnija za sklapanje nekog novog poslovnog partnerstva, za potpisivanje novih ugovora, za nove dogovore i saradnje na ovom planu. Moguće je da će na neki način vaša poslovna sudbina biti u tuđim rukama. Od jula do kraja godine vam slijedi period koji vam može donijeti dosta tenzije i preokreta. U drugoj polovini godine je moguća i promjena posla. Generalno ćete imati atmosferu pritisaka na poslu. Mogući su i problemi sa nadređenima. Ipak, ako budete bili borbeni i spremni da naporno radite naćićete način da dođete do boljih poslovnih pozicija i unapređenja do kraja godine. Zato je važno da budete mentalno jaki i izdržljivi.

Za one koji vode privatan posao, biće dobrih prilika da unapredite svoj biznis, razvijete neke nove ideje i privučete nove klijente. Ono što je važno je dobra organizacija i plan, kojeg treba da se držite.

Na polju finansija, dolazi do blagog rasta iako ćete primjetiti kako se iz mjeseca situacija na ovom planu neznatno mijenja, u smislu da zarada neće biti ista svakog mjeseca.

Što se tiče posla, dolazi do rasterećenja, ali samo u broju obaveza. Sve što vam je bespotrebno oduzimalo vrijeme, a toga je bilo i više nego što ste željeli i nije vam donosilo veliku zaradu sada nestaje iz vašeg života.

Pred vama je vrlo ozbiljna, a samim tim i zahtjevna poslovna godina. Od vas će se očekivati velika posvećenost i odgovornost prema svakom segmentu poslovnog života.

Što se finansjiskog segmenta tiče, budite nešto pažljiviji tokom maja i juna u ovom periodu imate više troškova i nije trenutak za velike investicije.

Zdravlje

Zdravlje će tokom 2024. godine za Škorpione biti pod uticajem emotivnih oscilacija, pa probajte da preduprijedite stres, jer sve polazi od toga.

Posebno kritičan period je od sredine januara do marta mjeseca. Trudite se da budete nježni prema sebi, i kada naiđe stresan period, da se maksimalno sačuvate i shvatite da na neke stvari možete da utičete, ali, na neke ne. Takođe, preventivom ćete dosta sačuvati sebe, pa obiđite doktora i obavite redovne preglede.

Povezane vijesti:

STRIJELAC

Vaše zvjezdano nebo tokom 2024. godine, najavljuje pozitivne transformacije i uspjeh.

Prisustvo Jupitera i Urana u vašem šestom polju i od 25. maja prelazak Jupitera u vaše sedmo polje donosi ostvarenje aplanova i aktivnosti na kojima ste duže radili.

Čeka vas jedna optimistična godina, ispunjena entuzijazmom i samopouzdanjem tokom koje ćete zablistati u punom sjaju. Iako, neće sve biti lagano, uz malo truda ovo će za sve pripadnike ovog znaka biti dobra godina puna pozitivnih promjena.

Ljubav

Ljubavni život će Stijelcima, koji su u vezi, donijeti dosta pozitivne energije i poleta za sve što ih čeka. Za one koji su u braku, može doći do problema i nestabilnosti u prvoj polovini godine, pokušajte da ih rešavate na miran način, i ne dozvolite da vaš ego preovlada. Biće tu ljubomornih ispada sa vaše strane, ali nije momenat za to, potrudite se da osvestite te momente.

Ukoliko imate porodicu, bilo bi dobro da posebnu pažnju obratite na svoju djecu od aprila do avgusta, jer im je tada najpotrebnija vaša podrška. Za pripadnike ovog znaka koji žele djecu, ovo je prava godina za to.

Neki pripadnici vašeg znaka će tokom proleća i leta odlučiti staviti tačku na partnerstvo. Saturn je u napetom aspektu sa vašim Suncem i donosi mijenjanje pozicije.

Ukoliko ste slobodni, vrijeme je da se uozbiljite. Pred vama je period u kojem ćete se uspjeti izboriti za nečiju pažnju tako da ćete u sljedeću godinu, odnosno veliki broj Strelaca, ući u novu životnu fazu na polju ljubavi.

Posao

Za vas je ovo jedna od jačih poslovnih godina. Ne znači da će ona biti lagana, ali ovo jeste period u kojem će se od vas zahtevati odgovornost i posvećenost što će rezultirati sjajnim poslovnim šansama i prilikama da napravite velike i uspješne promjene. Mnogi od vas će tokom ove godine promijeniti radno mjesto, započeti sa privatnim poslom ili napredovati u karijeri. Najznačajniji je drugi dio godine, koji će istovremeno biti izuzetno naporan i zahtjevan, ali i postaviti prave temelje za vašu poslovnu budućnost.

Finansijski, ovo je godina u kojoj ćete solidno zaraditi, ali istovremeno i godina u kojoj morate pametnije i štedljivije raspolagati novcem. Moguće su zarade i od dodatnih ili dopunskih poslovnih angažmana.

Finansije će vam ove godine biti na udaru. Zaradićete dosta, ali ćete i trošiti, pa samo obratite pažnju da to ne bude izvan vaših granica. Posebno se očekuju troškovi po pitanju putovanja, ili renoviranja kuće ili stana. Povoljan mjesec po pitanju finansija vam je avgust, a najnepovoljniji od sredine maja do kraja juna mjeseca.

Ova godina koja u vašem životu simbolizuje određenu prekretnicu. Dolazi vam period u kojem ćete biti spremni da mijenjate posao. Možete da očekujete i promjenu profesije, ako ste o tome već nešto intezivnije razmišljali. Period do marta vam je povoljan da pređete na neko drugo radno mjesto, ako ste tako nešto imali u planu.

Zdravlje

Godina u kojoj je potrebno mijenjati životne navike da biste se osjećali i funkcionisali bolje.

Moguć je umor, ali to je nešto što vas već neko vreme prati ako ne budete pravili pauzu i odmarali, imaćete probleme sa imunitetom i snom.

JARAC

Za vas zvjezdano nebo tokom 2024. godine donosi razne oscilacije i pojačanu dinamiku, ali neće biti razloga da se žalite.

Prisustvo Jupitera i Urana u vašem petom polju i ulazak Saturna u treće i Plutona u vaše drugo polje donosi razne neočekivane situacije koliko god se trudili da uspostavite pojačanu kontrolu.

Ova godina će će biti puna uspona i padova, ali ono što možete da uradite za sebe, jeste da se više fokusirate na sve one dobre stvari koje će se desiti tokom 2024. godine, a da od onih loših naučite važne lekcije, koje više nećete ponavljati.

Izazovi otvaraju razne puteve i ponekad predstavljaju dobru priliku da na teži način usvojimo važne životne lekcije, vi ste poznati po svojoj potrebi za neprekidnim usavršavanjem.

Ljubav

Emotivni život će tokom 2024. godine Jarcima donijeti takođe uspone i padove. Od početka godine pa do aprila se možete suočiti sa velikim promjenama u vezi, sa raskidima, privremenim ili trajnim, što će vašem životu donijeti dodatni nemir. Potrebno vam je strpljenje i upornost kako biste riješili sve probleme koji su se nagomilali u vašoj vezi, ali budete li bili istrajni, stvari ipak, mogu da se rješe na jedan pozitivan način.

Od aprila do septembra će odnosi već biti malo bolji, ali ne u potpunosti. Suočićete se sa izvjesnim ograničenjima, ali potrudite se da na njih gledate kao nešto iz čega možete da izvučete dobru lekciju.

Ukoliko je odnos sa voljenom osobom nestabilan, prvi dio godine neće dobro uticati na vas dvoje kao par. Može doći do većeg distanciranja, ili do obostranih tajni, a kod nekih i do otkrivanja istih, naročito u periodu februar – mart. Neki odnosi, iako dugogodišnji u ovoj godini će završiti svoju priču. No, ako je vaša ljubavna veza sa partnerom inače stabilna i čvrsta vas dvoje ćete se lakše uklopiti u nešto teže aspekte tokom prve polovine godine i prevazići ih bez većih problema.

Slobodni Jarci u toku proljećnih mjeseci mogu aktivirati jednu zanimljivu ljubavnu priču, najpre preko poslovnog segmenta. No, pitanje je koliko će odnosi u ovom periodu započeti biti trajnog karaktera, ali će vam u svakom slučaju donijeti zanimljive i vatrene momente. Za prave i stabilne ljubavne veze moraćete da čekate na drugi dio godine, najbolji je period od jeseni.

Posao

Vaša karijera će se u 2024. godini kretati uzlaznom putanjom, od samog početka godine pa sve do aprila. Dobre poslovne odluke koje ćete donositi, odraziće se na dobar poslovni rezultat tokom ovog perioda, kao i adekvatnu finansijsku satisfakciju. U ovom periodu možete očekivati povećanje prihoda, kao i napredak u karijeri po pitanju promjene pozicije. Ipak, od aprila do jula mjeseca savjet je da pripazite i da sa posebnim oprezom obavljate poslovne aktivnosti. To se posebno odnosi na papirologiju i ugovore koje budete potpisivali. Nakon toga, iako sa blagim turbulencijama na poslovnom planu, stvari će se odvijati na pravi način.

Kada su finansije u pitanju, ne savjetuje se da se preduzimaju bilo kakve rizične investicije, jer ova godina nije za to. Bolje igrajte na sigurno. Takođe, tokom ove godine bi trebalo da se riješe neka imovinska pitanja, sa kojima ste do sada imali problema, posebno ako je u pitanju naslijeđena imovina. Moguća je kupovina nekretnine.

Ovo je godina u kojoj gradite svoj integritet i samopoštovanje, pa na polju posla prihvatate samo one prilike koje zaista idu u skladu sa vašim očekivanjima. Krajem godine možete da očekujete takvu ponudu i početak posla na kojem ćete imati priliku da ostanete na duže staze.

Trud koji ste ulagali u prethodnom periodu će se sada isplatiti, a od kraja septembra vas očekuje unapređenje, a samim tim i veće odgovornosti kao i obaveze, zaradu.

Na polju finansija, ukoliko želite poboljšati stanje na računu, biće potrebno da se sa nekim udružite da biste to realizovali.

Ako želite, to može biti situacija da zatražite savjet da biste zarađivali više novca, odnosno da vam više ostaje u novčaniku i da smanjite svoje troškove.

Zdravlje

Na polju zdravlja, vitalni ste ako želite da poboljšate svoje zdravstveno stanje, idealan period je od početka proljeća do sredine ljeta.

Starijima su mogući problemi sa kičmom, zglobovima, koljenima, povremene reumatske tegobe.

Dame bi trebale da prekontrolišu stanje hormona i štitne žlijezde. Generalno gledano – zdravstvena situacija će uglavnom biti dobra, sa povremenim i kratkotrajnim tegobama.

Zdravlje je ono što će vas u ovoj novoj godini poslužiti, pa se i sami potrudite da tako i ostane.

Povezane vijesti:

VODOLIJA

Vaše zvjezdano nebo tokom 2024. godine, donijeće brojna iznenađenja i turbulenciju na svim poljima.

Prisustvo Jupitera i Urana u vašem četvrtom polju i ulazak Plutona u vaše sazvježdje donosi velike oscilacije na svim poljima i suštinsu transformaciju u vama samima, kao i u izboru ciljeva koje ste sebi postavili.

Očekuju vas brojni usponi i padovi, ali ipak i stabilni periodi, tokom kojeg ćete moći da se fokusirate i prikupite energiju koja vam nedeostaje.

Kako je Vodolijama neudobno čim stvari postanu nestabilne, suočiće se sa nemirima, čim stvari krenu da se ubrzano menjaju.

Jupiter - planeta velike sreće od 25. maja, boravi u vašem petom polju, i donosi najlepša životna ostvarenja kroz udruživanje i partnerstvo!

Ljubav

Ljubavni odnosi u ovoj godini bi trebalo da budu poprilično stabilni, i da ova godina donese konačno novu ljubav i strast. Vodolije koje su u vezi ili braku, imaće izazov na planu odnosa sa partnerom, što će doneti tenziju i nervozu, pa je savet da ovome pristupite smireno, da pokušate da razumete partnera i da stvari rešavate korak po korak, ne zaobilazeći ništa.

Slobodni pripadnici ovog znaka imaju sjajnu godinu pred sobom za upoznavanje neke savršene osobe, za strast i jaka osjećanja, ali važno je da ne izbjegavate druženja i izlaske, jer vas to poznanstvo upravo očekuje preko prijatelja. Posebno obratite pažnju na osobe rođene u znaku Ovna, Blizanaca ili Strelca.

Bračnim partnerima stoje razne trzavice, ali i potreba da se « srede » bilo kroz kupovinu nekretnine, bilo kroz prinove.

Posao

Na poslovnom planu tokom 2024. godine može doći do promjena, koje se neće baš najbolje odraziti na vas. Biće tu nekih loših procjena, rizičnih finansijskih poteza, kao i loših odnosa, ali savjet je da se fokusirate i reorganizujete, kako bi našli najbolji način da riješite izazove sa kojima se suočavate. Na momente ćete osjećati veliku nervozu, anksioznost, ali ako se suočite sa svim tim izazovima i na smiren način, korak po korak počnete da ih rješavate, u drugoj polovini godine možete da očekujete napredak na poslu.

Kada su finansije u pitanju, istina je da ćete ove godine malo teže zarađivati, ali ne gledajte na to tragično. Uz dobru finansijsku organizaciju i pažljivo trošenje, nećete biti na gubitku ove godine.

Finansije će vam se poboljšati već od januara, februara i taj trend vas prati do samog kraja leta, kada ćete malo usporiti i rešavati pitanja iz prošlosti na ovu temu.

Tokom ove godine ćete se i dalje naporno truditi da postignete uspjeh kada je posao u pitanju i u tome ćete i uspeti, ali će vas to veoma umoriti.

Na polju doma se takođe dešavaju lijepi momenti. Ukoliko želite da prodate nekretninu, riješite papirološku stranu nekretnina, ovo je godina u kojoj ćete dobiti najvjerovatnije priliku i iskoristiti je.

Ako generalno planirate bilo kakvu promjenu posla, maj će vam biti povoljan za neke konkretne korake po tom pitanju. Biće potrebno da u sebi imate mnogo smirenosti kako bi izašli na kraj sa svim izazovima.

Zdravlje

Stres vam može biti najveći uzrok zdravstvenih problema, pa se posvetite sebi i svom miru, a stvari postavite tamo gdje im je mjesto. Posebno su po tom pitanju kritični mjesec april i početak novembra. Relaksacija, opuštanje i mjera u radu, daće dobre rezultate po pitanju zdravlja.

Stariji pripadnici znaka mogu imati češćih reumatskih tegoba, kao i problema sa cirkulacijom, pritiskom, krvnim sudovima i žlezdama.

Mlađe Vodolije mogu biti osetljivije na alergije i virusne prehlade, naročito u prelaznim periodima – u proleće i na jesen.

Potrudite se da vodite više računa o svom zdravlju i da reagujete na svaku nepravilnost koju primetite kod sebe.

RIBE

Vaše zvjezdano nebo tokom 2024. godine, donosi preporod. Ova godina će Ribama biti jedna od onih, koje donose uspjehe na svim poljima.

Prisustvo Jupitera i Urana u vašem trećem polju i Saturna u vašem prvom polju donosi razne izazove i priliku da usvojite sve važne životne lekcije.

Može se reći da ćete konačno odahnuti, i početi da skupljate zlatne plodove svog truda iz prethodnog perioda. Dosta toga će vam ići sa lakoćom, pa se potrudite da iskoristite sve ove prednosti i zablistate u ovoj godini.

Ljubav

Za slobodne Ribe – zabava, provod, nova poznanstva i mnogobrojna dešavanja sa suprotnim polom biće naglašena u ovoj godini. No, prvi njen dio će ipak, staviti akcenat na nestabilne i neobavezne odnose, dok je vrijeme za ozbiljnije stvari i pravu ljubav od avgusta mjeseca.

Ukoliko ste u vezi ili braku, ovo je dobra godina da razvijate vaš partnerski odnos. Izađite iz svoje komforne zone, preduzmite neke nove aktivnosti, budite kreativni, partner će to cijeniti.

Pripadnici ovog znaka, koji su slobodni, imaće dosta aktivan društveni život, koji treba da iskoriste maksimalno, jer vas čeka jedna zanimljiva osoba, koja vam dolazi preko prijatelja. Posebno budite otvoreni za to tokom jula i oktobra mjeseca. Važno je da budete strpljivi, i ne trošite energiju na nevažne osobe, koje će vam se na trenutak učiniti kao bitne.

Bolje je da vrijeme provodite u krugu prijatelja, nego sa osobama koje će trošiti vašu pozitivnu energiju. Kada se bude pojavila ona prava osoba, znaćete to.

Rođeni u prvoj i drugoj dekadi ovog znaka mogu biti na pragu razvoda ili drastičnijih ljubavnih promena i preokreta. Ova godina vam donosi promene i neizvesnosti.

Na polju partnerstava, akcija kreće već od samog početka godine. Saturn prolazi kroz vaše prvo polje, i neće vas ostaviti u nekvalitetnoj partnerskoj priči.

Sve ono od čega ste bježali, stavljali pod tepih mjesecima, a neki i godinama sada će stići kao tema dnevnog reda koja se mora rješavati, a to znači sloboda za vas.

Posao

Posao je polje na kome ćete imati posebno uspjeha. Sav trud i zalaganje, koje ste pokazali u prethodnoj godini, sada dolazi na vidjelo i osvaja zasluge, dobre rezultate i finansijski prosperitet. Konačno, nadređeni će pokazati poštovanje i divljenje prema vama, i odati pošast za sve zasluge. Rast ugleda na poslovnom planu, podići će i vaše samopouzdanje, što će biti dodatna pokretačka snaga za kasnije projekte.

Ono što je važno u ovoj godini, jeste da shvatite šta želite od karijere, koji su to ciljevi koje želite da ostvarite i da se fokusirate i sebe podstaknete na akciju. Kada budete uvidjeli, koje su vaše snage a koje su slabosti, lako ćete da prvo iskoristite, a drugo popravite kod sebe.

Ukoliko se bavite privatnim poslom, imate mogućnost za proširenje poslovanja kroz nove klijente i nove ideje. Nemojte se plašiti promena.

Finansije će tokom 2024. godine biti dobre, i pratiće napredak na poslu. Biće vam to značajna satisfakcija. Dosta ćete ulagati u svoj duhovni napredak, ali isplatiće se. Takođe, u ovoj godini ćete rešiti neka imovinska, porodična pitanja.

Oni koji planiraju privatni biznis, verovatno će ga pokrenuti tokom prolećnih meseci.

Tokom cijele godine ćete biti veoma aktivni. Korak po korak ostvarujete neke sitnije ciljeve, koji – kada se pogleda šira slika, sveukupno mogu da se pokažu kao veoma značajni.

Pogotovo povoljna godina, ako se bavite bilo kakvom trgovinom, telekomunikacijama, transportom, putovanjima, komunikacijom ili poslovima vezanim za bilo koji vid edukacije mladih, kurseva, prenošenja svog znanja itd.

Druga polovina godine vam je najvažnija za posao, odnosno period od jula nadalje, do kraja godine. Od te faze možete da očekujete veliki broj obaveza kojima ćete biti maksimalno posvećeni. Čeka vas godina u kojoj ćete imati prilično napornu svakodnevnicu i mnogo posla. Važno je da budete dobro skoncentrisani na svoje ciljeve.

Javiće se potreba, ali i šansa da se promijeni prevozno sredstvo.

Pored toga, proširićete svoje znanje, upisati kurs jezika, plesa, vožnje. Finasnije su sada stabilnije imaćete manje troškova.

Zdravlje

Zdravlje će tokom ove godine biti solidno, bez većih problema. Ono na šta morate da obratite pažnju jeste vaše psihičko zdravlje, koje će zbog iscrpljenosti posebno biti na udaru. Imajte uvek vremena za sebe, okrenite se relaksaciji, meditaciji, nađite svoj unutrašnji mir i fokus.

Naravno, tome će doprineti i zdrava ishrana, dosta sna, fizička aktivnost poput joge.

Potrebno je da u ovoj godini promenite neke od svojih navika i više se posvetite pravilnoj ishrani i rekreaciji. Moguće su češće tegobe urinarno – genitalnog trakta.

Ako ste pušač, krajnje je vrijeme da se te loše navike odreknete jednom za svagda i da svom zdravlju učinite veliku uslugu. Neophodno je da razmislite o tome da ostavite cigarete.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.