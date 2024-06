15 miliona ljudi za 3 dana preslušalo album Tee Teirović

Tea Tairović je napravila promociju svog novog albima "Tea" koji bilježi rekorde po slušanosti od kada je objavljen 31. maja.

Njena pres konferencija je organizovana na brodu, ali to nije slučajnost jer muzička zvezda ima pjesmu pod nazivom "Titanik" pa je ona poslužila kao inspiracija.

Inače, Tea je već najavila veliki beogradski koncert u Areni, 21. septembra, drugi veliki koncert u glavnom gradu, odakle će početi i regionalna turneja.

Album sadrži 13 pesama i rađen je godinu dana, sa pesmama "Zbogom ljubavi", "Bakšiš", "Pozovi", "Tea", "Pec", "Naivčina", "Titanik", "Ola", "Nek ti je srećno", "Udri", "Ime mi je ljubav", kao i numera "TEANUCCI" koju je snimila popularnim reperom Nućijem, a koja je ujedno i jedini duet na albumu.

Na početku, Tea se zahvalila svima što su došli.

"Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste ispratili dres kod, prelepi ste ovako, sve mi se dopada. Pre svega da kažem da sam jako srećna, malo umorna, ali srećna. Zaista sam uzbuđena, ja kad sam previše uzbuđena, nekako ne umem baš da pokažem emocije... Inače, mala anegdota, ne bih da vas plašim, ali danas mi je udario grom pored auta u Novom Sadu. Imam pesmu "Udri me grome". A na novom albumu imam pesmu 'Titanik', tako da ne bih ja više pevala ni o klimatskim promenama, ni o političkoj situaciji. Ali ja sam srećna i talična osoba, tako da ništa se ne brinite", rekla je Tea uz osmijeh.

Njen album je za 3 dana preslušalo više od 15 miliona ljudi.

"Pre svega želim da se zahvalim svojoj publici. Mislim da sam dođući rekla na rekordnu slušanost i već u treću godinu za redom. Ovo je možda prvi album u koji sam ušla potpuno bez očekivanja, potpuno opuštena. Iskustvo me naučilo prosto da vreme lini svoje i da kad vredno radite, ne može da se to ne isplati, tako da sam potpuno relaksirana, bez ikakvih očekivanja i ja sam uradila sve što je do mene, ostalo je u Božijim rukama i na publici".

Mnogi se pitaju kako to uspijevaš da pišeš, stvaraš, imaš gostovanja i nastupe, mislim da si jedna od najangažovanijih pjevačica na našoj muzičkoj sceni. Pa kako ti je uopšte došlo da za godinu dana nastane album koji proi 13 pesama?

"Taj broj pesama je jako hrabar potez, vreme je takvo kakvo je, ljudi baš nemaju mnogo vremena da presušlaju ceo materijal... rekli su mi da to nije pametno, ali vodila sam se svojim osećajem. Rad u studiju za mene je zadovoljstvo i zato mi nije bilo ni teško ni mučno. Zato što je to nešto što mene relaksira, ja u studiju mogu da budem potpuno svoja. Mogu da eksperimentišem, da radim šta hoću, kada sam u studiju volim mnogo da se mešam drugima u posao. Nisam neko ko dođe i otpeva i ode kući. Gledam ceo proces rada, zahtevam to, ispravljam ovo, nudim neke svoje ideje, pevam prateće vokale, na više od deset pesama prateći vokali su moji. To stvarno jako opušta, ispunjava i ne, nije mi bilo nimalo teško. Da li mi je bilo teško nespavanje, to sigurno, ali na to smo već navikli".

Vjerovali ili ne ovo je Teina prva promocija albuma.

"Zapravo ovo mi je prva promocija albuma, za prošle dva nisam radila...", a onda je odgovorila ko joj je slomio srce jer je jedna od njenih balada beleži veliku slušanost na jutjubu.

"Teško mi je baš slomiti srce iskreno da ti kažem, nisam neko ko se lako da slomiti, da se lako dam iznervirati, to već znate, ali slomiti teško. Svako ko piše pesme, prosto ne možeš da napišeš tekst u kome nema tebe, to je laž... Znam često da se identifikujem sa nečijim pričama, sa tuđim osećajima ili mojih prijatelja, poznanika, ili ja tu znaju često ljude mi se poveravajuu iz nekog razloga, pa me to nekada inspiriše za neki tekst, a znam nekada, svi mi koji preterno razmišljamo "šta ako ovo, šta ako ono, šta ako ovo, šta ako ono", i onda sami sebe uvedemo u neko loše raspoloženje i eto je pesma...", rekla je Tea.

Inače, Tein koncert je zakazan za 21. septembar u Beogradskoj areni sa početkom u 21 čas, a očekuje nas veliki spektakl, prenosi Telegraf.

