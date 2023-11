Aca Ilić i Biljana Jevtić otkrili ko od njih dvoje zaradi više novca na nastupima

Pjevački par Aca Ilić i Biljana Jevtić već godinama nastupaju zajedno na koncertima, ali i na privatnim veseljima. U jednom gostovanju su nedavno govorili o poslu, pa su priznali ko od njih zaradi veći bakšiš na proslavama.

Aca ističe da je je njemu možda laške jer je imao dosta radnog iskustva i kako priznaje zna u kom trenutku treba neka pjesma da se otpjeva.

"Lakše je muškarcima na tim tezgama, nego ženama. Ja sam tu malo poznat kada su tezge u pitanju, znam da izaberem pesmu koja će da izvuče neku lovu. To je stvar iskustva, prošao sam ja mnogo po kafanama, dok je Bilja došla faktički iz Kulturno-umetničkog društva", rekao je on i dodao:

"Ona nije radila te svadbe dok nije počela sa mnom da se zabavlja, do tada je pevala samo koncerte. Onda sam je ja ubedio da je to greška i da može da se naplati dobro. Tek je uz mene takve tezge prihvatila", kazao je on.

Sa druge strane Bilja priznaje da je takav način rada za nju bilo veliko iznenađenje i da je do upoznavanja sa Acom radila samo velike koncerte i turneje.

"Moj početak je bio takav, nisam radila po kafanama, nisam imala radno iskustvo, nisam ni znala sve pesme. To je za mene bilo kao iz vedra neba sve", rekla je ona za Kurir.

(Grand.rs)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.