Aca Lukas: Snosiću posledice, neće se ponoviti

Folk pjevač Aca Lukas moraće da plati 60.000 dinara kazne jer je upravljao automobilom pod dejstvom alkohola, a kako sam kaže, snosiće posljedice kao i svaki građanin ove zemlje. Ističe da je te večeri bio kod kuće s prijateljima, a onda je nakon proslave sjeo u automobil pod dejstvom alkohola.

"Ništa spektakularno, napravio sam grešku, seo sam za volan, a da sam pre toga pio. Bio sam kod kuće sa prijateljima proslavljali smo nešto, onda sam ušao u auto, zaustavila me policija imao sam 0,95 promila. Oni su uradili svoj posao, snosiću posledice kao i svaki građanin ove zemlje. Nije u redu, neće se ponoviti, nikada nisam za volanom vozio pod dejstvom alkohola. Imali smo proslavu. Bio sam kod sudije, dobio sam kaznu", rekao je on i ističe da je bio svjestan dok je vozio.

"Bio sam svestan dok sam upravljao vozilo, ne treba voziti, to je greška."

Aca Lukas tvrdi da nije bio bahat prema policijim i da nikome nije rekao nijednu ružnu reč.

"Nisam bio bahat, nikome nisam rekao ružnu reč, nije to moj stil. Smatrao sam da nemam povlastica, snosim posledice, nikome se nisam žalio, niti sam zvao nekoga da me vadi. Policajki sam rekao izvini ako nešto nije bilo u redu, ona je bila ljuta, ja sam se svakako izvinio", rekao je on.

(Kurir.rs/Alo)