Aca Lukas i Ivana Selakov zaratili zbog novca

​Nekadašnji veliki prijatelji i dugogodišnji saradnici Ivana Selakov i Aca Lukas zaratili su zbog posljednjeg dueta "Svatovi" koji je skinut sa Jutjuba nakon samo jednog dana.

Ipak, ovo nije jedina njihova duetska pjesma koja je nestala sa pomenute platforme.

Naime, spot za pjesmu "Omaklo mi se", koju su njih dvoje zajedno otpjevali, takođe je uklonjena sa Jutjuba.

Na ovoj platformi, međutim, još uvijek se nalazi snimak na kom njih dvoje izvode tu pjesmu u jednoj emisiji.

Te je tako na Jutjubu ostao jedino spot za njihovu duetsku pesmu "Daleko si", koju su snimili 2012. godine i "Ljubav u doba kokaina", koju su objavili 2016.

Podsjetimo, da je puklo prijateljstvo između njih, objavila je pjevačica na svom Instagram nalogu. Problem je, kako je objasnila, nastao oko njihovog najnovijeg dueta "Svatovi", inače Lukasove pjesme iz 1996. godine, jer pjevač i njegov tim saradnika navodno nisu ispoštovali dogovor koji su imali.

O detaljima nije htjela da piše, ali je naglasila da će se uskoro ponovo oglasiti i objasniti o čemu je zapravo riječ. Zbog problema koji je nastao spot je povučen sa Jutjuba samo 24 sata nakon njegovog objavljivanja.

"Svi vi koji pratite moj rad godinama znate koliko rada i energije ulažem u svaku pesmu i koliko se trudim da idem srcem i da pružim najbolje vama kao publici. Nažalost, juče sam kao pevač prevarena moralno i materijalno od strane duet-saradnika na pesmi 'Svatovi'. Cela ideja projekta je bila moja, kao i uloženi trud oko realizacije pesme i pravo od autora na novu verziju. Zbog velike neprofesionalnosti druge strane, spot se u ovakvom obliku povlači sa Jutjuba, ali uskoro ću vam pružiti novu verziju ove prelepe pesme. Hvala što ste uz mene sve ove godine! Voli vas Ivana", napisala je pjevačica u svojoj objavi.

Kako navode izvori, problem je navodno nastao zbog toga što su spot na svoje Jutjub kanale postavili i Ivana i produkcija "Hajp", koja sa Sašom Mirkovićem na čelu stoji iza Lukasa.

Acini saradnici su zahtijevali da ona povuče video sa svog naloga, ali kako ona to nije htjela, njegov producent je navodno stavio zabranu na korišćenje lika i djela Ace Lukasa, na šta ima pravo po ugovoru s pjevačem.

Ivana se nije javljala na telefon, dok Lukasov producent Saša Mirković tvrdi da je Ivana jedini krivac za ovaj problem jer nije ispoštovala finansijski dogovor koji su imali.

"Pesma 'Svatovi' je pesma Ace Lukasa stara skoro 30 godina. Nekoliko puta smo joj učinili za Acino učešće u duetu, kao bivšem bek vokalu, pa je imala prilike da ukrsti glas sa njim. Ovaj put nije moglo da se učini i da bude gratis, te je dogovorena nadoknada koju nisu isplatili i zbog toga je obustavljeno emitovanje spota", objašnjava Mirković.

Na pitanje zbog čega Ivana tvrdi da je ona prevarena moralno i materijalno, Mirković kaže:

"Mi smo očekivali novac za Acino učešće u spotu i za pesmu. Šta je ona očekivala, stvarno ne znam. Legitimno je pravo saradnika i produkcije da se povuku ukoliko se ne dogovore. Čovek (Aca Lukas) se vezao za reč, pošto nije isplaćeno juče u toku dana, spot se povlači", tvrdi Mirković.

"On je zabranjen sa naše strane za emitovanje i to je to", dodaje menadžer folk zvijezde.

Inače, ovo je bio četvrti duet dojučerašnjih prijatelja. Prvi "Daleko si" snimili su 2012. godine, drugi "Omaklo mi se" objavili su 2014, da bi dvije godine kasnije ponovo ukrstili glasove u pjesmi "Ljubav u doba kokaina".

