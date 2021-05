Aca Lukas o "Uragankama" i Evroviziji: Dobra energija, ostalo loše

Pjevača Aca Lukas otkrio je šta misli o Evroviziji, ovogodišnjim predstavnicama Srbije - članicama grupe "Hurricane", ali i transrodnoj pjevačici Elektri Elit koja je prije njega gostovala u jutarnjem programu.

"Napravile sve što su mogle. Dobra je je bila energija, a sve ostalo loše, a to ne zavisi od njih", započeo je Lukas u "Novom jutru", ubijeđen da nešto nije u redu sa pripremom za Evroviziju.

"Mi ne vidimo pripremu cele priče. Naši ljudi idu tamo turistički, očigledno da tamo nešto škripi", priča pjevač.

Lukas je istakao da su Uraganke dale sve od sebe.

"Pesma je mogla da bude i bolja, a možda i nije! One su lepe devojke, obukli su ih tragično, nije do njih. Stajling nije do njih kao i lakovane čizme iz devedesetih... Sve je užasno", priča folker.

Prije Lukasa je u emisiji gostovala i transrodna pjevačica Elektra Elit koja je priznala da se bavi prostitucijom, a pjevač je otvoreno rekao šta misli o tome.

"Ne znam šta da kažem, raspravljamo o ravnopravnosti i to smo prihvatili. Ali ne moram da pričam o nekome ko je pola života bio muškarac, a sada hoće da bude žena. Neću da pričam o tome, ja takve osobe ne mogu da prihvatim, izvinite, ne mogu. Streljajte me", rekao je Lukas u emisiji.

(Blic.rs)