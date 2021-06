Aca Lukas o žiriju "Zvezda Granda": To je šou-program sa šest kretena

Srpski pjevač Aca Lukas nekada je bio deo žirija popularnog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a sada je otkrio razlog napuštanja te pozicije i osuo paljbu po kolegama koji se trenutno nalaze u žiriju.

"Izašao sam iz žirija iz mnogo razloga. Jedan je taj što sam se zasitio, a drugi je taj što ona ideja u koju sam verovao više nije postojala. Ta deca koja su dolazila dobila su lepu priču, da se pojave na televiziji, posle tri emisije postanu popularni, to nije bilo i u moje vreme, ni pre mene. Neki su mogli da postanu i veće zvezde da je 'Grand' htio da isprati to kako treba", rekao je Lukas, a onda se osvrnuo na žiriranje u popularnom muzičkom takmičenju.

"U 'Grandu' je bilo 'potpiši ti samo ugovor, pola meni, pola tebi, pa neka je i hiljadu evra, pa po 500, a moglo je da bude i 15.000 evra'. Ali, ajde, u to nisam želeo da se mešam, ja nisam taj koji je učestvovao, ali kada je došla priča da smo nas šestoro iz žirija postali glavna tema u toj emisiji, zapravo šest klovnova koji se kerebeče, a da tu decu niko ne zapamti, pa i ja sam zaboravio i ta tri pobednika koja sam znao", dodao je Aca.

"To je šou-program sa šest kretena, među kojima sam bio i ja, šest klovnova koji izvode neke kerefeke, a ta deca uopšte nisu bitna. Tu su sada glavne face ti ljudi iz žirija. Sad su se posvađali sa nekom devojkom i to se medijski pratilo. Dok sam ja bio u žiriju, ta emisija je bila humoristička, sada je dranje, skakanje. Ima u žiriju ljudi o kojima mislim i ružno, ali neću da pominjem. Ja sam izašao jer nisam tip koji će da naplaćuje klincima savete, a ima i toga, to je ljigavo", rekao je Vuksanović za Kurir.

Podsjetimo, Aca Lukas je nedavno gostovao u Jutarnjem programu televizije "Pink", gdje je pričao i na temu Evrovizije.

Kaže da su Uraganke dale sve od sebe, ali da nisu imale ljude koji će se baviti njima, pa je sve nazvao "tragičnim".

"Svakog zanima da napravi nešto u životu, da obeleži u karijeri. Ja sam u karijeri napravio sve što sam mogao, ne znam šta još treba da napravim. Nisam fan Evrovizije ni tih festivala. Jednom sam učestvovao na festivalu i pobedio. Ali, nema veze to. Može svaka dobra pesma da predstavlja svoju zemlju, međutim nije poenta priče samo u tome. Imaš lepu pesmu i ajde pevaj na Evroviziji... Ne! Ljudi treba da shvate da postoji menadžment ljudi koji to treba da rade", kazao je Lukas.

"Kad god smo na Evroviziju poslali nekoga i mislili da će on sam od sebe da pobedi, prošli smo ovako kao sad. Evidentno je da su devojke koje su pevale na Evroviziji napravile sve najbolje što su mogle, one, a sve ostalo što je loše ne zavisi od njih", objasnio je Lukas.

"Priča o drogi je bila posle pobede. Pričam o onome što mi ne vidimo, a to je priprema cele priče. Naši ljudi uglavnom idu tamo turistički. Očigledno da nešto tamo škripi. Mi smo imali uspeha na Evroviziji, Marija je pobedila, Željko je bio drugi, Bojana Stamenov između 3. i 8. mesta... Nešto ima, čim je Saša Mirković učestvovao u 3 naša najveća uspeha. Da se razumemo, nisam fan Evrovizije, čak nisam ni fan Marije Šerifović, ali mi je drago bilo kad je pobedila, zato što je pobedila Srbija. Ako treba, ja ću da odem, nije problem, ali ću da odem sa pravim ljudima i da napravimo tamo nešto i ostanemo zapaženi", istakao je Aca.