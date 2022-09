Aca Lukas otkrio da li se pomirio sa bivšom suprugom

​Folk pjevač Aca Lukas okončao je uspješnu ljetnju turneju tokom koje je imao više od osamdeset koncerata.

Tačku na "i" stavio je na nastupu u Beogradu gdje je oduševio publiku u "Nacionalnoj klasi".

Malo prije nastupa, Lukas je podijelio utiske sa medijima i tim povodom otkrio u kakvim je odnosima sa Sonjom i da li su se pomirili nakon razvoda braka.

"Dokle više da mi postavljate takva pitanja? Do kraja života jel? Mi se nismo ni svađali da bismo se pomirili", rekao je pjevač i otkrio kako je reagovao kada su korisnici preplavili društvene mreže objavama njegove pjesme "Nisam preživeo" u kojoj se pominje nedjelja 28. avgust.

"Video sam, drago mi je. To je najslušanija pesma koju imam. To je lepo kada se sete", izjavio je on i dodao da mu ne smeta što ga mediji često povezuju sa djevojkama u čijem društvu se nađe.

"Ne smeta mi. Šta sad ja tu mogu. Povezivali su me sa svima, samo još sa muškarcima nisu", rekao je Aca nakon čega je iznio i svoj stav o Paradi ponosa i kakvo je njegovo mišljenje po pitanju održavanja.

"Nikako. Moj stav je poznat, ja sam svoj stav rekao odavno", rekao je on, prenosi Telegraf.