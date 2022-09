Aca Sofronijević i Sanja Ćulibrk raskinuli vjeridbu

Jedan od najpoznatijih srpskih harmonikaša, Aleksandar Aca Sofronijević raskinuo je vjeridbu sa voditeljkom Sanjom Ćulibrk.

Naime, izvor iz jednog lokala gdje Aca često nastupa, potvrdio je navode raskida.

Kontaktiran je i Sofronijević, koji je potvrdio za Telegraf ova saznanja i otkrio da je do raskida došlo mnogo ranije:

"Rastali smo se u miru. Shvatili smo da nismo jedno za drugo i to je to. Mi smo raskinuli još od Vaskrsa. Ja se generalno trudim da držim privatan život za sebe, ali nemam šta da krijem, prosto kažem kako jeste. Neko je rekao tamo nekoj osobi, ta osoba drugoj i došlo je do novinara", rekao je on, pa dodao:

"Bilo nam je lepo, živeli smo zajedno, nismo mogli u jednom trenutku i shatili smo da nismo više jedno za drugo, pa smo se lepo rastali. Ostali smo u dobrim odnosima, nema tu zle krvi. Nismo u kontaktu da se čujemo svaki dan, svako je otišao na svoju stranu i to je to, želim joj svakako svu sreću."