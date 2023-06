Acu Ilića jedna stvar mučila cijeli život: Dobro je što moj sin nije naslijedio

​Rijetki su oni koji iza sebe imaju blistavu karijeru, bez i jedne mrlje i skandala poput popularnog pjevača Ace Ilića.

"Ja sam u ovaj posao ušao namerno zato što sam mnogo voleo muziku. Inače na kraju gimnazije sam upisao Pravni fakultet ali ta ljubav prema muzici i prema jednom načinu života je bila jača. Jednostavno nisam video sebe ujutru da idem na posao, privlačile su me neke daljine", priznao je Aca.

U svijet estrade ušao je sa velikom ambicijom i potpuno svjesno, ali se prvi nastup u njegovom životu desiIo potpuno neplanirano i neočekivano.

"Došao je moj profesor muzike i rekao da mu je jedan pevač otkazao koji je trebao da peva za njegov rođendan i tako se desio moj prvi nastup. Nisam znao kako ću jer sam znao samo pet, šest pesama, ali mi je on pomogao i dao mi tekstove. I tako je to krenulo, i to jednom kad krene je nezaustavljivo", ispričao je Ilić svojevremeno.

Iako je na bini svoj na svome, Aleksandar nikada nije krio da ga je stidljivost i povučenost pratila kroz život.

"To je neverovatno! Ja sam imao životnu stidljivost, nikada se nisam osmelio da budem lider u društvu i dobro je što vidim da moj sin nema to. To je s jedne strane dobra stvar, a sa druge je jedna velika kočnica u životu. Međutim kada sam pevao nisam imao stidljivost, valjda sam tu bio siguran", istakao je pjevač.

Odrastao je u skladnoj porodici, a malo ko zna da mu je otac bio stomatolog, a majka medicinska sestra, bez čije podrške ne bi napravio najvažnije korake u svom životu.

"Pozvali su me iz orkestra, a ja samo što sam došao u srijedu kod mojih sa koferima. Odmah mi je otac rekao 'Vidim ja da od tvoje škole neće biti ništa'. Prećutao sam jer sam znao da je u pravu i posle samo mesec dana sam mu saopštio da ću da pevam i da mi je to životno opredeljenje. Na moju sreću nije bio onaj od onih zadrtih roditelja", objasnio je Aca.

"Ti vrediš i imaš veliki talenat i ako to želiš neka ti to bude preokupacija, posveti se tome", riječi su pjevačevog oca koje i danas danas doslovce pamti.

"Znao sam da je to veliki iazazov za mene i da moram tu šansu da iskoristim. Slušao sam neke koji su gori od mene, po mom mišljenju tada, a vidim da snimaju i nešto prave i znao sam da moram i ja to da uradim. Odlučio sam da snimim nešto da moram sudbinu da zgrabim i da se borim. Tada mi je tata mnogo pomogao, odveo me kod kompozitora i eto, tako je sve počelo", prisjetio se Ilić u emisiji "Iz profila", prenosi Grand.