Adaktar prokomentarisao Mariju Šerifović i šokirao

​Kontroverzni vlasnik prestižnog salona Adam Adaktar, svojim izjavama ne prestaje da šokira javnost. Nedavno su "kralja obrva" sreli na jednom prestoničkom događaju, gdje su mediji razgovorali sa njim o raznim temama. Između ostalog, pitali su ga i da li su on i njegova supruga spremili paketiće za svoje nasljednike.

"Jesmo, naravno. Svako od dece ima neke svoje želje, ispunićemo ih sve" počeo je on.

Onda je dodao da su sva djeca dobra.

"Ja ću biti politički korektan. Sva su deca dobra. Nisu sva deca lepa, ali su sva deca dobra" šokirao je on kroz smijeh.

Nadovezao se:

"Moja novogodišnja želja je da, kao do sada, sve što zamislim, da to i ostvarim" otkrio je Adam.

Nedavno je glavna vijest u javnosti bila ta da je Marija Šerifović dobila dijete putom surogat majke. I sam Adaktar je rekao kako želi da mu surogat majka rodi četvrto dijete, kako njegova supruga Anđela ne bi pokvarila liniju.

"Video sam to. Iskreno, preduhitrila me je! Bravo!" počeo je on.

Dodao je da ga je Šerifovićeva preduhitrila.

"Ja sam mislio da ću ja biti prvi Srbin sa surogat majkom. Ali bravo za nju, svaka čast. I drago mi je da je sve kako treba. Nego me sad zanima, je l' može da se naruči i pol? Ja onda želim sina. Samo sinove. Znam i kako će se zvati, imam još 4 imena na slovo A."

Nedavno je doživio i neprijatnost kada mu je opljačkan stan, pa je medije zanimalo i kako stoje stvari na tom polju.

"Istraga je u toku. Moramo da obnovimo garderober. Neki informativni razgovori su bili ove nedelje. Hajmo da ih ostavimo da rade svoj posao."

Adam je otkrio i da se on i njegova mnogobrojna porodica sele, prenosi "Telegraf".

"Spremamo novi dom. Selimo se u Beograd u novu kuću, a selimo se i u Dubai. U potrazi smo i tamo za kućom" rekao je on.

