Adam Drajver odgovorio na neprijatno pitanje o izgledu

Tokom nedavnog intervjua sa CNN-ovim voditeljem Krisom Volasom, glumac Adam Drajver je upitan da prokomentariše svoj izgled.

Naime, voditelj je konstatovao da Adam "ne izgleda kao tipična filmska zvijezda" i pitao ga je da li mu je to pomoglo ili ometalo njegovu karijeru u Holivudu. Glumac je izgledao kao da je zatečen pitanjem, ali je odgovorio:

"Izgledam kako izgledam. Ne mogu to da promijenim, pa mi je to pomoglo", kazao je on.

"Njujorker me je, takođe, nazvao glumcem sa konjskim licem. Sjećam se da sam čitao jednog recenzenta koji je rekao: 'Njegov agent vjerovatno ne zna da li da ga stavi u film ili derbi u Kentakiju.' Dakle, ako vjerujete u dobru stvar, morate vjerovati i u lošu stvar. Trudim se da ništa ne upijam", dodao je on, prenosi b92.

Glumčevi fanovi su ubrzo na društvenim mrežama kritikovali Volasa, koji je napustio Foks njuz poslije 18 godina u decembru 2021.

