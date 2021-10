Adel: Želim da objasnim sinu zašto sam mu uništila život zbog svoje sreće

Britanska muzičarka Adel, koja je objavila je da novi, četvrti po redu album, poslije šest godina pauze, izlazi 19. novembra pod nazivom "30", pričala je o emocijama koje nosi ovaj album, razvodu, iskrenosti i iskupljenju.

"Mislim da je ovaj album o samodestrukciji, iskrenosti prema sebi i iskupljenju. Ali, spremna sam da čujem rekacije ljudi na moju priču. Želim da objasnim svom sinu ovim albumom, kada bude imao dvadeset-trideset godina, zašto sam samovoljno odlučila da uništim cijeli njegov život zbog svoje sreće. Ponekad je jako nesrećan jer smo njegov otac i ja rastavljeni. I to je živa rana za mene i ne znam da li će ikada moći da se oporavi od toga", rekla je Adel za britansko izdanje "Vogea", povodom svog dugoočekivanog novog albuma.

Krajem aprila 2019. godine objavljena je vijest da se Adel i njen suprug Simon Konecki razvode. U braku su dobili sina Anđela koji je rođen 12. oktobra 2012. godine.

Pjevačica je priznala da joj je odluka da se razvede teško pala, ali da je imala prijatelje koji su bili uz nju i držali je za ruku noćima dok bi ona neutješno plakala.

Na svom Instagramu, pjevačica je malo bliže objasnila i haos u kojem se nalazila posljednjih godina i svih emocija koje su utkane u ovaj album.

"Nisam ni blizu onoga gdje sam mislila da ću biti kada sam počinjala sve ovo prije tri godine. Oslanjam se na rutinu i kozistentnost da bih se osjećala sigurnom, a našla sam se, i svjesno i čak svojom voljom, u potpunom haosu i unutrašnjim previranjima. Naučila sam mnogo istina usput, skinula neke slojeve, ali i uvukla sebe u neke sasvim druge. Ipak, uspjela sam da pronađem svoj osjećaj ponovo i mogu čak da kažem da se nikada nisam osjećala spokojnije u svom životu. I zato, spremna sam da konačno pustim ovaj album u javnost", napisala je Adel.

Adel kaže da je to bio najturbulentniji period u njenom životu.

"Dok sam ga pisala, tu je bio prijatelj koji bi dolazio sa flašom vina i hranom da me oraspoloži. Moj mudri prijatelj koji uvijek ima najbolji savjet. Prijatelj koji bi me samo držao za ruku dok bih plakala ne znajući zašto. Prijatelj koji bi samo ustao i poveo me nekud gdje ne želim da idem, samo da bi me izvukao iz kuće da uhvatim malo vitamina D. Prijatelj koji bi se uvukao u moju kuću samo da mi ostavi magazin, masku i soli za kupanje, samo da se osjetim voljenom, da me podsjeti koji je mjesec uopšte i da bi trebalo da malo brinem o sebi. Prijatelj koji je uvek zvao samo da proveri kako sam, iako sam ja prestala da zovem prijatelje zaglavljena u svojoj tuzi i žaljenju", navodi ona.

Adel kaže da ovaj album priča o tome.

"Sa malo bola, uspela sam da ponovo izgradim svoj dom i svoje srce i ovaj album priča o tome. Dom je tamo gdje je srce", napisala je Adel u svojoj dugoj poruci vijernim fanovima.

(B92)