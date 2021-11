Adel iznijela šokantne detalje iz privatnog života

Adel je u ekskluzivnom intervjuu koji je dala Opri Vinfri govorila o raznim temama iz svog privatnog života, na način na koji to prije nije činila.

Jedna od stvari o kojima je rešila da otvori dušu je i njen odnos sa ocem Markom Evansom.

Naime, Mark je Adel napustio kad je imala samo dvije godine, a pomirili su se neposredno prije njegove smrti, u maju 2021. godine.

Adel je istakla da je čitavog života samo htjela da ima sopstvenu, funkcionalnu porodicu.

"Nedostajali su mi prisutnost i trud moga oca, ali konačno sam shvatila da je to bio alkohol, on mi je uzeo tatu", rekla je Adel.

Istakla je da ju je odsutnost oca oblikovala.

Nije željela da bude ponovo povređena, zbog čega je, zbog vlastitog odbrambenog mehanizma, povređivala svoje partnere.

"Imala sam doslovno nula očekivanja od drugih ljudi, jer sam na primjeru mog oca naučila da ih nemam. On je bio razlog zašto nisam u potpunosti shvatila šta znači imati odnos pun ljubavi s nekim", dodaje pjevačica.

Mark Evans nije ni slušao Adeline hitove koje je objavljivala tokom godina, a priznao je da je poslušao samo njenu pjesmu "Hometown Glory".

"Nikada nije pustio nijednu drugu moju pjesmu, jer je priznao da mu je to previše bolno", rekla je Adela, koja je htjela da mu otpjeva pjesmu "To Be Loved", koja govori o tome koliko je njegova odsutnost uticala na nju.

"Bilo je to nevjerojatno iskustvo i za njega i za mene. Mislim da me je mogao slušati kako to pjevam, ali ne kako mu to govorim - jako smo slični", kaže.

Na kraju mu je putem Zooma otpjevala novi album, putem interneta, neposredno prije nego što je preminuo.

"Njegovi favoriti bili su svi moji favoriti, što mi je bilo nevjerovatno. Bio je ponosan na mene što sam napravila taj album. Bilo je to vrlo zacijeljujuće iskustvo i kada je on umro, imala sam osjećaj kao da se ta rana doslovno zatvorila", zaključila je Adel.

Adel je pričala i o razvodu od Sajmona Koneckog.

"U to vrijeme sam bila jako mlada i mislim da sam se vrlo lako mogla samouništiti i krenuti u krivom smjeru, jer sam bila toliko opterećena svom tom slavom. No, srećom, došao je on i bio je najstabilnija osoba koju sam ikada imala u životu do tog trenutka. Čak i sada mu toliko vjerujem da bih mu poverila svoj život", rekla je Adel.

(Telegraf)