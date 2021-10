Adel oduševila fanove novim fotografijama

Lijepa Adel (33) izgleda potpuno drugačije, a nove fotografije za britansko izdanje magazina Vogue izazvale su na stotine hiljada komentara.

Razlog više jeste i taj što je Adel, kako piše Dejli Mejl, prva poznata osoba koja je osvanula na naslovnici i britanskog i američkog izdanja pomenutog modnog časopisa.

U žutoj haljini Adel je pozirala za britansko izdanje časopisa, a u zelenoj za američko izdanje. Za fotke objavljene uz njen intervju ponijela je elegantnu košulju i sako.

No, to nije sve. Ona je pozirala i u uskoj crnoj haljini koja je maksimalno istakla njenu senzualnu stranu, a slike su "skupile" milione lajkova.

Slavna pjevačica je pričala i o o razvodu od Simona Koneckog, priznavši da ga je ostavila jer nije bila srećna kao prije.

"Nije se dogodilo ništa loše, jednostavno mi više nije odgovaralo. Bila bih jadna da sebe nisam stavila na prvo mjesto", priznala je pjevačica i prvi put se dotakla svoje sadašnje ljubavne veze sa sportskim agentom Ričom Polom.

"On je tako zabavan i pametan. Momci s kojima sam ranije bila mrzili su pažnju kada bi izašli sa mnom u javnost, bilo im je stresno. Riču to nije bitno, njega to ne ljuti", ponosno je rekla Adel.

U intervjuu za Vogue Adel je pričala o svom gubitku kilograma u prethodne dvije godine.

"Nisam htjela samo smršati, već postati jaka. Mislila sam, ako postanem fizički jaka, tada ću kontrolisati i emocije. Vježbam dva ili tri puta dnevno", rekla je Adel.

Inače, Adel je nedavno objavila tizer za novu pjesmu pod nazivom "Easy On Me"M koja bi trebalo da bude objavljena 15. oktobra.

