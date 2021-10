Adel pitali sa koliko je ljudi spavala, odgovor postao viralan

Korisnici društvenih mreža objavili su niz video-zapisa u kojima je trenutak kada se pjevačica totalno zbunila pitanjem. Neki od njenih obožavalaca smatraju da je pitanje bilo "nepotrebno i bezveze"

Nakon što je u velikom intervjuu za Vog ispričala sve o gubitku kilograma, anksioznosti i vježbanju, Adel (33) je za pratioce organizovala javljanje uživo na Instagramu i odgovarala na njihova pitanja.

Adel je govorila o novom albumu s obzirom na to da je većina pitanja bila vezana uz njenu muziku. Jedan pratilac ipak, odlučio je da začini razgovor i postavio pjevačici intimno pitanje.

"Sa koliko ljudi si spavala", glasilo je pitanje izgovoreno u slengu, a pjevačica nije baš razumjela pitanje i tako nasmijala pratioce.

"Koji je moj broj? Šta to znači", rekla je, a njena reakcija postala je pravi hit na Twitteru.

Korisnici društvenih mreža odmah su objavili niz video-zapisa u kojima su isjekli trenutak kada se pjevačica totalno zbunila zbog pitanja. Neki od obožavalaca smatraju da je pitanje bilo "nepotrebno i bezveze".

NOT SOMEONE ASKING ADELE HER BODY COUNT LMAOOO pic.twitter.com/YqLXTN61M2