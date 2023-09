Adel se udala?

Popularna pjevačica Adel, nakon što je prošli mjesec otkrila da bi voljela još jednom postati majka, sad je dugogodišnjeg momka anazvala suprugom.

Sasvim ležerno i bez puno promišljanja Adel je tokom svog koncerta u Las Vegasu, Riča Pola nazvala svojim suprugom. Pokrenulo je to glasine da se pjevačica u tajnosti udala, ali do službene potvrde informacije ili demanta, ako je bila riječ o lapsusu, još uvijek nije došlo.

Naime, žena u publici ju je, dok je izvodila svoj hit "Rumor Has It" pitala želi li se udati za nju na što je pjevačica odgovorila: "Ne možeš me oženiti. Ja sam strejt dušo i moj suprug je ovdje večeras."

Međutim, obožavateljka je bila uporna pa pjevačicu još pitala može li pokušati, a Adel joj je simpatično odgovorila: "Ne, ne želim pokušati. S Ričem sam. Luda si, pusti me na miru."

Osim toga, priču o njihovu braku dodatno je potpirila i njena prošlomjesečna izjava da bi voljela roditi još jedno dijete, a sudeći prema lijepim riječima koje uvijek ima za njega čini se kako bi on mogao biti "taj".

"Urnebesan je. Tako je smiješan, da urnebesan. I izuzetno pametan. Znate, vrlo, vrlo je pametan. Nevjerovatno je gledati ga kako radi to što radi", izjavila je pjevačica prije dvije godine za "CBS".

Uz to, u razgovoru za časopis "Rolling Stone" je kazala da je ova veza jedna od najlakših u kojima je ikad bila. Podsjetimo, Adel je već bila u braku sa Simonom Konečkijem s kojim ima desetogodišnjeg sina Anđela, a razišli su se u proljeće 2019. nakon osam zajedničkih godina, navodi "Gloria".