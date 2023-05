Adrijana Lima na korak do stare slave (FOTO)

Modni defile poznatih zvijezda na filmskom festivalu u Kanu se nastavlja. Treće večeri imali smo priliku da vidimo i čuvenu brazilsku manekenku Adrijanu Lima koja se na premijeri filma "Indiana Jones and the Dial of Destiny" pojavila u zanimljivoj toaleti.

Poznata Brazilka blistala je u dugačkoj toaleti australijske dizajnerke Tamare Ralf, napravljenoj od crnog pliša. Trebalo bi napomenuti da je glomazna, žuta mašna na leđima bila upečatljivi dio cjelokupnog izdanja fatalne Adrijane Lime, po čemu će je ovogodišnja javnost u Kanu i upamtiti.

Lima je izdanje upotpunila diskretnim, dijamantskim naušnicama i svjetlucavom narukvicom, a kosu je vezala u zalizan, elegantni rep.

Što se tiče njene figure, kako se vidi iz priloženog, manekenka i 41-godišnja mama troje djece polako, ali sigurno vraća staru slavu. Međutim, proces je, kako je nedavno rekla u intervjuu za magazin "Pipl", dugotrajan, te je "svaki dan za nju nova borba".