Adrijana Lima odgovorila na kritike zbog izgleda: "Ovo je lice..."

Njeno nedavno pojavljivanje na premijeri filma pokrenulo je burne rasprave na društvenim mrežama.

Čuvena manekenka Adrijana Lima (42) posljednjih mjeseci je na udaru kritika zbog "deformisanog" lica, a fanovi redovno zaključuju kako se "upropastila operacijama".

Necesito saber qué le ha pasado a Adriana Lima en la cara. Y necesito saberlo con urgencia. pic.twitter.com/V3RQKWCVKv — El Rey Cayetano (@ElReyCayetano) November 14, 2023

Zbog toga je slavna ljepotica, bivši Viktorijin anđeo, odlučila da stane na kraj nagađanjima, te se oglasila povodom najsvježijih rasprava na društvenim mrežama, pokrenutih nakon njenog pojavljivanja na premijeri filma "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes" u Los Anđelesu.

"Ovo je lice umorne mame jedne tinejdžerke, dvoje predtinejdžera od kojih je jedan aktivan dječak, jednogodišnjak koji uči da hoda, i tri psa... Hvala na brizi", napisala je Lima na storiju na Instagramu, uz selfie bez trunke šminke.

Nedavno je slavna manekenka, koja je treće dijete rodila 28. avgusta 2022, izjavila kako joj je majčinstvo promijenilo sve u životu te da je briga o sebi ponekad bila u drugom planu zbog djece.

Iz braka sa Markom Jarićem ima dvije ćerke, a sina je dobila sa filmskim producentom Andreom Lemarsom.

