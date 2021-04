Afera trese Italiju: Objavljene intimne fotografije Dilete i vlasnika Rome

Dileta Leota je posljednjih dana glavna tema italijanskih medija. Voditeljka koja radi za DAZN i koja je zaštitno lice Serije A, nedavno je viđena u hotelu sa milijarderom iz Amerike Rajanom Friedkinom, sinom vlasnika Rome.

Mediji su danima "bombardovali" javnost informacijama o Diletinom ljubavnom životu, a nazvali su je i seks predatorkom, jer je tako svojevremeno bila sa bokserom Danijeleom Skardinom, kojeg je navodno ostavila i uplovila u aferu sa Zlatanom Ibrahimovićem, s kojim je viđena tokom novogodišnje noći u njenom stanu u Milanu.

Međutim, od turskog glumca nema ni traga ni glasa nakon što su se u medijima pojavile informacije o seks aferi njegove djevojke i sina vlasnika Rome.

Dileta se po prvi put oglasila i demantovala priče, istakavši da njena baka od 80 godina čita te stvari i vjeruje u sve šta pišu novine.

"Uvijek sam do sada ćutala, možda sam i pogrešila. Svakodnevno sam trpela otrovne tračeve, fotografi su kampovali pred mojom kućom i hvatali svaki moj potez. Umorila sam se čitajući svakojake natpise o meni na društvenim mrežama i vijestima. Objasnite mi zašto žena ne može da ima prijatelje, a ne samo ljubavnike. Jer, ako se sastanem sa nekim momkom na aperitivu, da li to znači da ćemo razgovarati o ljubavi? Ako radim reklamu sa poznatim fudbalerom, zašto to znači da smo mesecima u tajnoj vezi? Ako izlazim sa lepim glumcem i ako sam srećna, zašto je to onda izmišljenja priča? Ako sam u trenutku odlučila da odustanem od putovanja, zašto da govorimo o krizi među nama?

Ja, Dileta Leota, negiram sve glasine koje su me povezivale sa Ibrahimovićem i Friedkinom, kao i krizi moje veze sa Jamanom", istakla je ona u objavi na Instagramu.

Međutim, mediji očigledno nisu pisali izmišljene priče, a Dileti je kao odgovor na ove optužbe o lažima stigla i paparaco fotka na kojoj je uhvaćena da se strastveno ljubi sa Friedkinom.

Her şey reklam mıydı... Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta iş insanı Ryan Friedkin'le dudak dudağa! https://t.co/BUwjJ45Nkd pic.twitter.com/zCdfr3WWVp — Kelebek Magazin (@KelebekMag) April 29, 2021

Podsjetimo, svojevremeno je Dileta Leota završila i na jednom sajtu za odrasle, nakon što su joj hakeri ukrali gole fotografije o objavili ih.

Poslije toga je čak dobila i unapređenje, pa je brzo iz Serije C došla do voditeljke Serije A, a trenutno je jedna od najpoželjnijih žena u Italiji.

(Telegraf.rs)