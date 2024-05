Afrika otkrila kako je "uhvatila" Volkova u prevari sa koleginicom

Pjevačica Sandra Afrika bila je u vezi sa fudbalerom Vladimirom Volkovim, a sada je otkrila da ga je "uhvatila" u prevari i to sa njenom koleginicom.

Ipak, oni su se vraćali jedno drugom, a spekulisalo se da ju je fudbaler varao sa njenom koleginicom Ivanom Nikolić, koja je, međutim to demantovala.

"Nakon što sam raskinula s dečkom, mi smo ostali u nekom odnosu, ali ne toliko ozbiljnom. Došla sam ispred njegovog stana, a onda sam pozvonila, dotična je otvorila vrata. Bila je samo u donjem vešu. Ona se pohvalila time da je ona želela da mi otvori vrat, a on nije. Reč je o devojci sa javne scene", istakla je Sandra Afrika.

Inače, ona je jednom prilikom govorila o njegovom nevjerstvu, prenosi Telegraf.

"Ja drugarice koje imam i koje su u mom okruženju, koliko znam nisu spavale sa Volkovim. E sad, šta znači drugarica, može i poznanica da bude drugarica, pa sad ja to ne bih stavila u koš drugarica da su to drugarice sa kojima se ja družim godinama, a neke su čak i udate, pa da ne napravimo karambol. Nije to baš to tak, ali možemo da nazovemo i neke poznanice i mje koleginice drugaricama", rekla je folkerka.

