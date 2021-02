Albanci htjeli da pohvale Lipu pa napravili veliku grešku

Na jednom albanskom sajtu pojavio se tekst kojim su htjeli da pohvale pjevačicu Dua Lipu, ali su umjesto njene fotografije objavili su sliku šminkera Džejmsa Čarlsa.

Sasvim uobičajen tekst izdvojio se nevjerovatnom greškom kada su autori teksta pomislili za muškarca da je popularna pjevačica.

Iako je greška pomalo smiješna, ne može se u potpunosti zamjeriti autorima što su pomiješali ove dvije poznate ličnosti.

Fotografija Čarlsa koju su iskoristili je ona na kojoj je imitirao izgled popularne pjevačice.

FAIL OF THE DAY: Albanian website confuses James Charles with Dua Lipa, using James’s picture in article about Dua Lipa. pic.twitter.com/DDk6MoNl7T