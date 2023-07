Albino javno otkrio pravi razlog prekida saradnje sa Milicom Pavlović

Mladi pjevač Albino bio je gost u jednoj emisiji na Hajp televiziji.

On je, upitan da prokomentariše razloge zašto je odbio pjevačicu Milicu Pavlović za saradnju, bio veoma direktan.

"Finansijski nam je bilo neisplativo. Imamo mnogo bolje i normalnije saradnje sa drugim nekim ljudima", rekao je Albino između ostalog gostujući na pomenutoj televiziji.

Milica je nedavno izdala i novi album, a na promociji istog je otkrila da joj mladi pjevač nije čestitao objavljivanju istog.

"Nije mi čestitao, a mogao bi! Svi znamo koliko je teško napraviti album. Treba opravdati očekivanja publike. Obradovalo bi me da mi čestita! Ja, evo, njemu čestitam na svemu što radi, sve je to meni simpatično. Drago mi je da sam prepoznala njegov talenat, tu pesmu sam mogla da kupim i otpevam sama. Htela sam da skrenem pažnju javnosti na njega, on je pretalentovan. Retko ko je poznavao tad njegov rad, htela sam da mu pomognem. Ja se nadam da sam mu pomogla. Danas sigurno mnogi ne bi snimali duete sa njim da nisu čuli pesmu 'Šećeru'", istakla je Milica nedavno za "Blic".