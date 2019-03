Aleks Rodrigez u centru skandala

Samo što su sa svijetom podijelili lijepe vijesti o vjeridbi, problemi u raju su počeli.

Latino diva Dženifer Lopez vjerila se sa bivšim bejzbol igračem Aleksom Rodrigezom, s kojim je u vezi već dvije godine.

Naime, takođe bivši bejzbol igrač Hose Kanesko oglasio se na Twitieru tokom vikenda kada je poznati par objavio vijesti o vjeridbi.

On tvrdi da Aleks sve vijreme vara Džej Lo sa njegovom bivšom suprugom:

"Gledam emisiju The World Of Dance kako Džej Lo piše Aleksu Rodrigezu. Da li ona zna da je vara sa mojom bivšom ženom Džesikom? Jadna žena, ona nema pojima ko je on zapravo“, napisao je u objavi.

"Aleks, prestani da budeš đubre i prestani da varaš Dženifer Lopez", napisao je u još jednom tvitu.

Na kraju je dodao kako je spreman da se podvrgne detektoru laži kako bi dokazao kako je to što govori 100 odsto istina.

Kanesko dalje tvrdi kako je prisustvovao telefonskom pozivu pre nekoliko mjeseci kada je Aleks navodno zvao njegovu bivšu suprugu.

Valja pomenuti kako je Kanesko bio optužen na godinu uslovne kazne nakon što je 1997. godine fizički napao suprugu Džesiku nakon proslave rođendana njihove ćerke.