Aleks vraća vjeru u ljubav lijepoj pjevačici

Aleks Okslejd Čembrlen konačno je počeo da pruža igre kakve već godinama engleska javnost očekuje. Bivši fudbaler Arsenala i sadašnja zvijezda Liverpula u posljednje vrijeme je zauzeo mjesto startera u ekipi Jirgena Klopa. Nekad velika mlada zvijezda je puno obećavala, ali nikako nije opravdao očekivanja javnosti.

Nakon što je prošlog ljeta prešao u Liverpul počeli su bolji dani za engleskog reprezentativca. Oks je konačno srećan kako na terenu, tako i van njega. Ofanzivni veznjak je više od godinu dana u vezi sa fatalnom Peri Edvards, velikom zvijezdom na Ostrvu.

Zanosna Peri je pjevačica najpopularnije grupe u Britaniji "Little Mix". Koliko je opčinjen svojom djevojkom pokazao je prošle godine, kada je nakon utakmice protiv Vest Hema dobio slobodan dan koji je iskoristio za put u Belfast na koncert grupe koju inače čine četiri ljepotice, među kojima je i Edvardsova.

Ova atraktivna pjevačica poznata je i kao bivša zaručnica pjevača Zejna Malika, no njihova je ljubav neslavno završila. Tada je pjevač prekinuo zaruke telefonskim pozivom, te ju je zamolio da se momentalno iseli iz njihove kuće jer se jednostavno odljubio. Zbog svega toga Peri mu je posvetila hit "Shout Out To My Ex".

Fudbaler i pjevačica su u početku skrivali svoju vezu od očiju znatiželjne javnosti, ali danas redovno obavještavaju obožavaoce na društvenim mrežama o svojoj ljubavi. Aleks je definitivno vratio vjeru u ljubav pjevačici, koju na Instagramu prati preko 7,5 miliona fanova.