Aleksandar Sofronijević progovorio o djevojci: "To je moja stvar"

​Aleksandar Sofornijević razriješio je spekulacije o svojoj ženidbi i decidirano rekao da mu još nije vrijeme da stane na ludi kamen.

Muzičarev privatni život dospio je u žižu interesovanja nakon što se nedavno saznalo da je raskinuo dugogodišnju vezu sa Grandovom voditeljkom Sanjom Ćulibrk, kao i da ima novu djevojku koju još uvijek nije predstavio javnosti, a fotografije sa njom ne objavljuje ni na društvenim mrežama.

"Neću još da se ženim", rekao je Sofronijević ne objašnjavajući razloge i potom nastavio:

"I dalje sam na nekom malom odmoru. Došao sam samo na dan u Srbiju i sada se vraćam na drugi deo odmora, u Švajcarsku na skijanje."

Na pitanje zašto ne ide na odmor sa djevojkom Sofra je odgovorio:

"Prvi deo odmora smo bili zajedno u Americi a sada idem malo sam da skijam, sa prijateljima", rekao je muzičar i istakao da je geldao utakmicu Denver nagetsa u kojima igra Nikola Jokić.

"Jokić je igrao prvu utakmicu, drugu nije. Lepo smo se družili. Imali smo čast da budemo njegovi gosti. To su fantastični ljudi i na pravi način predstavljaju našu zemlju u svetu", rekao je Sofronijević.

Poznato je da muzičari prate radove svojih kolega ali Aca nije imao vremena da isprati baš sve radove, pa tako ni novu pjesmu Zvezde Granda Aleksandra Josifovskog u kojem se pojavljuje Sofrina bivša djevojka.

"Nisam stigao da pogledam ali verujem da je baš dobar spot jer Aleksandar je baš ozbiljan umetnik", rekao je harmonikaš, ali je siguran da je Sanja sjajno odigrala rolu u muzičkom videu.

"Ona je jako talentovana, verujem da se dobro snašla", iskren je Sofra koji je naglasio da nema razloga da savjetuje Sanju u poslu u muzičkoj industriji.

"Nema potrebe da joj dajem savete u vezi sa poslom. Ona svoj posao radi super i odlično joj ide."

Uprkos insistiranju Sofronijević ne želi da otkrije identitet svoje ljepše polovine:

"Imam devojku, ali zašto bih pričao o tome. To je moja stvar. Prilaze mi i dalje, ali ja lepo kažem: Da, zauzet sam", kategoričan je muzičar.

Na pitanje da li je on sam nekada probao zabranjeno voće Sofronijević je otkrio:

"Pa davnih dana. Ovaj, i to je to", rekao je Sofra uz osmijeh.

Muzičar je otkrio i čije savjete rado prihvata:

"Puno sam vremena proveo sa Predragom Živkovićem Tozovcem i Šabanom Šaulićem, ali to su ljudi koji danas na žalost nisu više sa nama. Uvek mi je lepo da čujem savete Željka Joksimovića i Zdravka Čolića. To su ljudi koje zaista obožavam", dodao je on, prenosi Grand.