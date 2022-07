Aleksandra Bursać: Fale mi intimni odnosi, godinama sam sama

Pjevačica Aleksandra Bursać priznala je da joj se prava ljubav još nije desila, te da zbog toga nije stala na ludi kamen, a onda otkrila i da joj fale intimni odnosi.

"Otrov se čuva u malim bočicama. Ja nisam mnogo otrovna što nije dobro. Pokušavam da budem malo drskija", rekla je Bursaćeva i dodala da zbog toga što je pristojna i fina nije napredovala.

"Košta me toga što nisam dostigla neki nivo koji zaslužujem", rekla je pjevačica.

Dodala je da karijeru neće praviti na skandalima.

"Ako moram na skandalima da postanem velika zvezda, onda bolje ne. Ja to nemam i ne mogu na silu da napravim. Za sada mi je okej. Mislim da mogu da napravim velike hitove, a ne skandale", rekla je.

Aleksandra je prije dva dana pjevala u Vrnjačkoj Banji gdje je i čuveni Most ljubavi na kom zaljubljeni kače svoje katance, ali to nije učinila i Aleksandra.

"Nisam okačila katanac na most, to mi je velika greška. Da jesam, možda bih do sada bila udata i imala djecu", napisala je Aleksandra.

Bursaćeva je priznala da joj se do sad prava ljubav nije desila kao i da je zbog toga već nekoliko godina sama.

"Svi me pitaju, to mi je pitanje već postalo... Meni se prava ljubav nije desilo, i sama sam godinama", rekla je Aleksandra.

Dodala je da joj fale intimni odnosi.

"Kako mi ne fali. Skoro sam Emiru rekla da mi je izašlo nešto na licu, on mi govori koji lek da uzmem. A ja kažem: "Emire moj, znam ja šta meni treba". Da ne shvate ljudi pogrešno, svakoj ženi i svakom muškarcu to treba. Ne samo to, ljubav, sve", završila je pjevačica.