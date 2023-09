Aleksandra Mladenović: Trudim se da nastupam, da bih vratila pare u kasicu

Popularna pjevačica Aleksandra Mladenović nedavno je objavila novi album, a kako tvrdi, trenutno od posla nema vremena za ljubav.

"Trenutno mi je karijera u fokusu, tako je za sada, pa ćemo videti ako se neko pojavi…", misteriozno je poručila Aleksandra ne krijući da čvrsto priželjkuje dan kada će se ostvariti u ulozi majke.

Iako je za samo devet godina, koliko je na estradnoj sceni postigla ono što mnogi nisu tokom cijele karijere ,Mladenovićeva ne planira da stane.

"Svakako da razmišljam o kupovini još jednog stana, ali sam se sada puno istrošila oko albuma. Trudim se da nastupam, da bih vratila pare u kasicu. Album je svakako jedan stepenik gore, kako god da prođe, jer se danas retko ko odlučuje na taj potez", priznala je pjevačica.

Popularnost i slava često sa sobom nose pregršt negativnih komenatara i osuda, međutim Aleksandra tvrdi da za to ne mari, već za razliku od mnogih, gleda isključivo u svoje dvorište.

"Iskreno, ne obazirem se na to. Imam svoj krug prijatelja i ne zanima me ko me od kolega ne voli. Mada sam poznata po tome što se dosta družim sa kolegama. Ko me ne voli i ne treba da me voli", poručila je sa osmijehom i otkrila šta često sebi umije da zamjeri.

"Meni je jezik nekada brži od pameti i lupim nešto što ne treba. Poslije mi bude žao što nisam razmišljala, brzopleta sam", kazala je ona.

(Grand.rs)