Aleksandra Mladenović oplela po bivšem: Opekla sam se

Pjevačica Aleksandra Mladenović bila je u kratkom vezi sa mlađim kolegom Isakom Šabanovićem, a kako je sada istakla, kada bi mogla da vrati vrijeme, nikada ne bi sebi dopustila da bude s njim.

Kako prenose mediji, Aleksandra je pobjesnila na pitanje o Isaku, a da su se neslavno razišli, jasno je pošto nisu ni u kakvom kontaktu niti Mladenovićeva za Isaka ima riječi hvale.

"Ne bih komentarisala Isaka uopšte. Zaista više ne želim o njemu da pričam. Nismo ostali u kontaktu i ne bih se vraćala na tu priču. Ne zanima me ništa što se njega tiče", rekla je pjevačica.

Priznala je da se opekla i više ne želi da javnosti prikazuje dečka dok ne bude sigurna da je to onaj pravi.

"To je za mene prošlost i ostavila sam to iza sebe. Nemam ni vremena da razmišljam ni o jednom muškarcu, maksimalno sam se posvetila sebi i nastupima. Kada se pojavi pravi pokazaću ga, dotad ga više nikada u životu neću pokazati. Opekla sam se, doduše ne našom krivicom, desilo se šta se desilo, kamere su nas uhvatile, ali generalno nisam za to da pokazujem partnera, ljude bi trebalo da zanimaju moje pesme", zaključila je Aleksandra, prenosi Informer.