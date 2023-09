Aleksandra Mladenović otkrila da je bila žrtva nasilja

Aleksandra Mladenović ima iza sebe nekoliko ljubavnih veza, a sada je otkrila da je bila i žrtva nasilja od strane partnera.

Iako nije otkrila o kome je riječ, ona je rekla da je pretrpila šamare u vezi i apelovala i pružila podršku onima koje prolaze kroz isto.

"Tako je... Bila sam žrtva nasilja, i trabalo mi je dosta vremena da skupim hrabrosti i pričam o tome. Dobila sam takvu šamarčinu od partnera, a sve zbog toga što nismo bili na istim talasnim dužinama. Tačnije, problem je nastao zbog toga što sam ja više zarađivala od njega. To se sve desilo poprilično davno, ali posle toga dugo nisam bila spremna da budem sa nekim u vezi", kaže ona u emisiji "Magazin in".

Ona je otkrila i da je trpila poniženja od strane partnera, te da ju je i psihički maltretirao.

"Danima sam trpela ponižavanje, vređanje, bukvalno je hteo da me spusti na svoj nivo. Nebitno je koliko je on imao koliko ja... bitna je ta njegova ograničenost", rekla je ona i dodala:

"Uvek je sa mnom pričao kao sa pevačicom, a ne kao sa partnerkom. Stalno me maltretirao zbog toga što sebi kupujem stvari, torbe, a on ne može da mi priušti... pa ga to boli! Na njega sam gledala kao na jako dobru osobu, emotivnu...čak sam razmišljala i zahvaljivala se Bogu što mi je poslao tako dobru i normalnu osobu, ali je sve to kratko trajalo. On je u svakom momentu bio tu... ali se naprasno promenio. Postao je drugi čovek. Mislila sam da je greška u meni, puštala sam sve tako da prođe... Moj najbolji prijatelj mi je i rekao da će to tako da se desi... i eto", rekla je ona, prenosi Telegraf.