Aleksandra Mladenović otkrila šta je sanjala kao dijete

Aleksandra Mladenović radi punom parom, što pokazuje njen novi album.

Pjevačica je otkrila da li je neka od novih pjesama autobiografska – ali i šta je maštala prije nego što je postala pjevačica i da li bi se ostvarila u ulozi majke.

"Nož u leđa je moja autobiografska pjesma. Kad sam čula pjesmu, odmah sam je uzela. Ima i drugih koji prate moj život", iskrena je Aleksandra.

Ona je rekla i o čemu je maštala još kao dijete.

"Sanjala sam dok sam stajala na terasi kao mala da držim koncert i volela bih da mi se taj san ostvari u Nišu", rekla je Aleksandra.

A na pitanje mašta li i da postane majka, Mladenović je rekla:

"Ne zna se to nikad, trenutno nemam muškarca (smeh), ali kad se to dogodi, svakako da ću biti spremna. Sećam se kad sam bila s mamom i videla neku bebu, samo pitala kako ću ja to da držim u rukama", otkrila je Aleksandra.

